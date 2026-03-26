lifecell повышает тарифы: сколько придется платить со 2 апреля
Мобильный оператор lifecell со 2 апреля 2026 года повышает цены на популярные тарифные планы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу lifecell.
"Просто Лайф"
Обновленная стоимость акционного тарифа будет составлять:
- 320 грн / 4 недели - стандартная стоимость;
- 270 грн / 4 недели - если номер идентифицирован или персонифицирован;
- 200 грн / 4 недели - если номер перенесен в lifecell.
Также увеличивается количество ГБ для использования в странах ЕС и составит 8 ГБ.
"Смарт Лайф"
Обновленная стоимость акционного тарифа составит:
- 400 грн / 4 недели - стандартная стоимость;
- 350 грн / 4 недели - если номер идентифицирован или персонифицирован;
- 270 грн / 4 недели - если номер перенесен в lifecell.
Обновленная стоимость акционного тарифа с услугой "Плюс" будет составлять:
- 430 грн/4 недели - стандартная стоимость;
- 380 грн / 4 недели - если номер идентифицирован или персонифицирован;
- 300 грн / 4 недели - если номер перенесен в lifecell.
Также увеличивается количество ГБ для использования в странах ЕС и составит 13 ГБ (без услуги "Плюс") и 14 ГБ (если у абонента подключена услуга "Плюс").
"Свободный Лайф"
- 500 грн / 4 недели - стандартная стоимость;
- 450 грн / 4 недели - если номер идентифицирован или персонифицирован;
- 300 грн / 4 недели - если номер перенесен в lifecell.
Обновленная стоимость акционного тарифа с услугой "Плюс" составит:
- 550 грн / 4 недели - стандартная стоимость;
- 500 грн / 4 недели - если номер идентифицирован или персонифицирован;
- 350 грн / 4 недели - если номер перенесен в lifecell.
Также увеличивается количество ГБ для использования в странах ЕС и составит 17 ГБ (без услуги "Плюс") и 18 ГБ (если у абонента подключена услуга "Плюс").
Мобильные операторы повышают тарифы
Напомним, в феврале lifecell уже повышал цены на популярные тарифные планы. Но изменения касались тарифных планов "Макси" и "Мега" и коснулись только новых абонентов.
С 5 марта мобильный оператор Vodafone Украина также повысил стоимость ряда популярных тарифных планов.