"Доступных лекарств" станет больше: когда и какие важные препараты появятся в списке

Программу "Доступные лекарства" в Украине планируют расширить. Уже весной в нее войдут комплексные и эффективные препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней дыхательной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого в Facebook.

Главное:

Сроки : расширение правительственной программы "Доступные лекарства" запланировано уже весной 2026 года.

: расширение правительственной программы "Доступные лекарства" запланировано уже весной 2026 года. Категории : в список добавят новые препараты для лечения сердца и сосудов, сахарного диабета и болезней дыхательной системы.

: в список добавят новые препараты для лечения сердца и сосудов, сахарного диабета и болезней дыхательной системы. Условия : пациенты смогут получить медикаменты бесплатно или с небольшой доплатой - при наличии электронного рецепта.

: пациенты смогут получить медикаменты бесплатно или с небольшой доплатой - при наличии электронного рецепта. Защита прав: в случае отказа аптеки выдать лекарства, пациентам советуют обращаться на горячие линии Минздрава или НСЗУ.

Чем важны "Доступные лекарства" для украинцев

Народный депутат напомнил, что "Доступные лекарства" - один из ключевых шагов команды президента для обеспечения доступности медикаментов пациентам с хроническими заболеваниями.

На этот год, по его словам, в бюджете заложены средства на расширение правительственной программы.

Благодаря этому еще больше украинцев смогут получить необходимое лечение:

либо бесплатно ;

; либо с частичной доплатой.

Когда именно "Доступных лекарств" станет больше

Согласно информации Радуцкого, программа "Доступные лекарства" расширяется уже с апреля 2026 года.

Речь идет о том, что в ней появятся новые препараты от:

сердечно-сосудистых заболеваний;

диабета;

болезней дыхательной системы.

Новые препараты в "Доступных лекарствах" появятся с апреля (инфографика: facebook.com/radutskyy)

"Поскольку сердечно-сосудистые болезни часто сочетаются с диабетом или болезнями дыхательной системы, мы расширяем доступ пациентов именно к комплексным и эффективным препаратам", - подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что предотвращение и лечение сердечно-сосудистых заболеваний - "приоритет работы профильного комитета и Минздрава".

Кроме того, Радуцкий напомнил, что в этом году в Украине:

стартовала программа "Скрининг здоровья 40+" для раннего выявления патологий;

было увеличено финансирование кардиохирургической помощи.

Какие препараты добавят в программу

В целом, по состоянию на сейчас, правительственная программа реимбурсации "Доступные лекарства" уже охватывает более 700 наименований и продолжает расти.

Так, с апреля к ней добавляются:

аторвастатин - базовая терапия для контроля уровня холестерина;

- базовая терапия для контроля уровня холестерина; ривароксабан, дабигатран, апиксабан - современные пероральные антикоагулянты для профилактики инсульта при фибрилляции предсердий и лечения тромбозов;

- современные пероральные антикоагулянты для профилактики инсульта при фибрилляции предсердий и лечения тромбозов; дапаглифлозин и эмпаглифлозин - терапия для пациентов с сахарным диабетом 2 типа в определенных группах;

и - терапия для пациентов с сахарным диабетом 2 типа в определенных группах; формотерол в комбинации с беклометазоном - базисная ингаляционная терапия для контроля бронхиальной астмы и ХОЗЛ (хронического обструктивного заболевания легких).

Как получить "Доступные лекарства" в Украине

В завершение Радуцкий напомнил, что для получения лекарств в рамках программы гражданам необходимо:

посетить врача первичного звена или профильного специалиста;

получить электронный рецепт;

обратиться в аптеку.

"Если вам отказывают в предоставлении медикаментов в фармацевтическом учреждении, звоните на горячую линию Минздрава по телефону 0 800 505 201 или пишите в контакт-центр НСЗУ - 16-77", - подытожил народный избранник.

Публикация Радуцкого (скриншот: facebook.com/radutskyy)