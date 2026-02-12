"Доступных лекарств" станет больше: когда и какие важные препараты появятся в списке
Программу "Доступные лекарства" в Украине планируют расширить. Уже весной в нее войдут комплексные и эффективные препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней дыхательной системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого в Facebook.
Главное:
- Сроки: расширение правительственной программы "Доступные лекарства" запланировано уже весной 2026 года.
- Категории: в список добавят новые препараты для лечения сердца и сосудов, сахарного диабета и болезней дыхательной системы.
- Условия: пациенты смогут получить медикаменты бесплатно или с небольшой доплатой - при наличии электронного рецепта.
- Защита прав: в случае отказа аптеки выдать лекарства, пациентам советуют обращаться на горячие линии Минздрава или НСЗУ.
Чем важны "Доступные лекарства" для украинцев
Народный депутат напомнил, что "Доступные лекарства" - один из ключевых шагов команды президента для обеспечения доступности медикаментов пациентам с хроническими заболеваниями.
На этот год, по его словам, в бюджете заложены средства на расширение правительственной программы.
Благодаря этому еще больше украинцев смогут получить необходимое лечение:
- либо бесплатно;
- либо с частичной доплатой.
Когда именно "Доступных лекарств" станет больше
Согласно информации Радуцкого, программа "Доступные лекарства" расширяется уже с апреля 2026 года.
Речь идет о том, что в ней появятся новые препараты от:
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- диабета;
- болезней дыхательной системы.
Новые препараты в "Доступных лекарствах" появятся с апреля (инфографика: facebook.com/radutskyy)
"Поскольку сердечно-сосудистые болезни часто сочетаются с диабетом или болезнями дыхательной системы, мы расширяем доступ пациентов именно к комплексным и эффективным препаратам", - подчеркнул народный депутат.
Он добавил, что предотвращение и лечение сердечно-сосудистых заболеваний - "приоритет работы профильного комитета и Минздрава".
Кроме того, Радуцкий напомнил, что в этом году в Украине:
- стартовала программа "Скрининг здоровья 40+" для раннего выявления патологий;
- было увеличено финансирование кардиохирургической помощи.
Какие препараты добавят в программу
В целом, по состоянию на сейчас, правительственная программа реимбурсации "Доступные лекарства" уже охватывает более 700 наименований и продолжает расти.
Так, с апреля к ней добавляются:
- аторвастатин - базовая терапия для контроля уровня холестерина;
- ривароксабан, дабигатран, апиксабан - современные пероральные антикоагулянты для профилактики инсульта при фибрилляции предсердий и лечения тромбозов;
- дапаглифлозин и эмпаглифлозин - терапия для пациентов с сахарным диабетом 2 типа в определенных группах;
- формотерол в комбинации с беклометазоном - базисная ингаляционная терапия для контроля бронхиальной астмы и ХОЗЛ (хронического обструктивного заболевания легких).
Как получить "Доступные лекарства" в Украине
В завершение Радуцкий напомнил, что для получения лекарств в рамках программы гражданам необходимо:
- посетить врача первичного звена или профильного специалиста;
- получить электронный рецепт;
- обратиться в аптеку.
"Если вам отказывают в предоставлении медикаментов в фармацевтическом учреждении, звоните на горячую линию Минздрава по телефону 0 800 505 201 или пишите в контакт-центр НСЗУ - 16-77", - подытожил народный избранник.
Публикация Радуцкого (скриншот: facebook.com/radutskyy)
Тем временем правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе усилить мониторинг цен на лекарственные средства в аптеках по всей стране.
В случае выявления нарушений насчет торговых наценок, государство будет реагировать жестко - к субъектам хозяйствования будут применять штрафные санкции.
