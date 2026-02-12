ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

"Доступных лекарств" станет больше: когда и какие важные препараты появятся в списке

Четверг 12 февраля 2026 14:12
UA EN RU
"Доступных лекарств" станет больше: когда и какие важные препараты появятся в списке Программу "Доступные лекарства" в 2026 году планируют расширить (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Программу "Доступные лекарства" в Украине планируют расширить. Уже весной в нее войдут комплексные и эффективные препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней дыхательной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого в Facebook.

Читайте также: Долговременный медсестринский уход: кому услуга доступна бесплатно и как получить

Главное:

  • Сроки: расширение правительственной программы "Доступные лекарства" запланировано уже весной 2026 года.
  • Категории: в список добавят новые препараты для лечения сердца и сосудов, сахарного диабета и болезней дыхательной системы.
  • Условия: пациенты смогут получить медикаменты бесплатно или с небольшой доплатой - при наличии электронного рецепта.
  • Защита прав: в случае отказа аптеки выдать лекарства, пациентам советуют обращаться на горячие линии Минздрава или НСЗУ.

Чем важны "Доступные лекарства" для украинцев

Народный депутат напомнил, что "Доступные лекарства" - один из ключевых шагов команды президента для обеспечения доступности медикаментов пациентам с хроническими заболеваниями.

На этот год, по его словам, в бюджете заложены средства на расширение правительственной программы.

Благодаря этому еще больше украинцев смогут получить необходимое лечение:

  • либо бесплатно;
  • либо с частичной доплатой.

Когда именно "Доступных лекарств" станет больше

Согласно информации Радуцкого, программа "Доступные лекарства" расширяется уже с апреля 2026 года.

Речь идет о том, что в ней появятся новые препараты от:

  • сердечно-сосудистых заболеваний;
  • диабета;
  • болезней дыхательной системы.

&quot;Доступных лекарств&quot; станет больше: когда и какие важные препараты появятся в спискеНовые препараты в "Доступных лекарствах" появятся с апреля (инфографика: facebook.com/radutskyy)

"Поскольку сердечно-сосудистые болезни часто сочетаются с диабетом или болезнями дыхательной системы, мы расширяем доступ пациентов именно к комплексным и эффективным препаратам", - подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что предотвращение и лечение сердечно-сосудистых заболеваний - "приоритет работы профильного комитета и Минздрава".

Кроме того, Радуцкий напомнил, что в этом году в Украине:

  • стартовала программа "Скрининг здоровья 40+" для раннего выявления патологий;
  • было увеличено финансирование кардиохирургической помощи.

Какие препараты добавят в программу

В целом, по состоянию на сейчас, правительственная программа реимбурсации "Доступные лекарства" уже охватывает более 700 наименований и продолжает расти.

Так, с апреля к ней добавляются:

  • аторвастатин - базовая терапия для контроля уровня холестерина;
  • ривароксабан, дабигатран, апиксабан - современные пероральные антикоагулянты для профилактики инсульта при фибрилляции предсердий и лечения тромбозов;
  • дапаглифлозин и эмпаглифлозин - терапия для пациентов с сахарным диабетом 2 типа в определенных группах;
  • формотерол в комбинации с беклометазоном - базисная ингаляционная терапия для контроля бронхиальной астмы и ХОЗЛ (хронического обструктивного заболевания легких).

Как получить "Доступные лекарства" в Украине

В завершение Радуцкий напомнил, что для получения лекарств в рамках программы гражданам необходимо:

  • посетить врача первичного звена или профильного специалиста;
  • получить электронный рецепт;
  • обратиться в аптеку.

"Если вам отказывают в предоставлении медикаментов в фармацевтическом учреждении, звоните на горячую линию Минздрава по телефону 0 800 505 201 или пишите в контакт-центр НСЗУ - 16-77", - подытожил народный избранник.

&quot;Доступных лекарств&quot; станет больше: когда и какие важные препараты появятся в спискеПубликация Радуцкого (скриншот: facebook.com/radutskyy)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие аптеки в Киеве будут работать круглосуточно в случае блэкаутов (список адресов).

Тем временем правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе усилить мониторинг цен на лекарственные средства в аптеках по всей стране.

В случае выявления нарушений насчет торговых наценок, государство будет реагировать жестко - к субъектам хозяйствования будут применять штрафные санкции.

Читайте также, какие медицинские услуги детям и будущим родителям гарантирует государство (предоставляет бесплатно).

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
аптеки Михаил Радуцкий Министерство здравоохранения Украины Медицинская помощь Болезни Врачи Здоровье Доступные лекарства Препараты Сердечно-сосудистые заболевания
Новости
Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)
Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ