Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария

19:14 15.05.2026 Пт
В НБУ спрогнозировали уровень инфляции в стране
Иван Носальский
Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария Фото: Андрей Пышный, глава НБУ (facebook.com/pyshnyy)
Нацбанк рассматривает два сценария в контексте того, как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Дзеркалу тижня" заявил глава НБУ Андрей Пышный.

"Национальный банк анализировал последствия событий на Ближнем Востоке для Украины. Ощущение такое, что к нашей войне добавилась и их. Мы рассматриваем два сценария", - отметил Пышный.

Базовый сценарий

По словам главы НБУ, базовый сценарий предусматривает постепенное снижение напряженности на Ближнем Востоке с конца второго квартала и падение цен на нефть марки Brent до 80 долларов за баррель в конце 2026 года.

Пышный добавил, что при таком развитии событий инфляция в Украине в годовом измерении возрастет на 1,5 процентного пункта.

При этом рост ВВП может замедлиться на 0,3 процентного пункта.

Негативный сценарий

В свою очередь, по словам Пышного, негативный сценарий - более продолжительная война между США и Ираном и стоимость нефти не ниже 100 долларов за баррель до конца 2026 года.

Согласно анализу НБУ, в таком случае инфляция в годовом измерении возрастет на 3 процентных пункта. При этом рост ВВП замедлиться на 0,6 процентного пункта.

На основании таких ожиданий НБУ пересмотрел прогноз инфляции по состоянию на конец года с 7,5 до 9,4%. При этом прогноз роста ВВП ухудшили с 1,8 до 1,3%.

"Сценарии реагирования у нас есть, мы уже их демонстрируем. В марте мы приостановили цикл понижения учетной ставки. Развитие событий подтвердило, что решение было правильным и своевременным. В апреле мы оставили учетную ставку на уровне 15% и пересмотрели ее прогноз - она будет оставаться неизменной... до второго квартала 2027 года", - добавил он.

Рост цен из-за войны в Иране

Напомним, после начала американо-израильской операции против Ирана Ормузский пролив был заблокирован войсками Тегерана. По этой причине цены на нефть в мире подскочили, Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов для ее транспортировки из стран Ближнего Востока

Это, в свою очередь, сильно повлияло на цены на топливо в Украине. Бензин и дизель сильно подорожали.

Также возрос и уровень инфляции. Более детально о росте цен в Украине - в материале РБК-Украина.

Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
