Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария

Нацбанк рассматривает два сценария в контексте того, как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью " Дзеркалу тижня " заявил глава НБУ Андрей Пышный.

"Национальный банк анализировал последствия событий на Ближнем Востоке для Украины. Ощущение такое, что к нашей войне добавилась и их. Мы рассматриваем два сценария", - отметил Пышный.

Базовый сценарий

По словам главы НБУ, базовый сценарий предусматривает постепенное снижение напряженности на Ближнем Востоке с конца второго квартала и падение цен на нефть марки Brent до 80 долларов за баррель в конце 2026 года.

Пышный добавил, что при таком развитии событий инфляция в Украине в годовом измерении возрастет на 1,5 процентного пункта.

При этом рост ВВП может замедлиться на 0,3 процентного пункта.

Негативный сценарий

В свою очередь, по словам Пышного, негативный сценарий - более продолжительная война между США и Ираном и стоимость нефти не ниже 100 долларов за баррель до конца 2026 года.

Согласно анализу НБУ, в таком случае инфляция в годовом измерении возрастет на 3 процентных пункта. При этом рост ВВП замедлиться на 0,6 процентного пункта.

На основании таких ожиданий НБУ пересмотрел прогноз инфляции по состоянию на конец года с 7,5 до 9,4%. При этом прогноз роста ВВП ухудшили с 1,8 до 1,3%.

"Сценарии реагирования у нас есть, мы уже их демонстрируем. В марте мы приостановили цикл понижения учетной ставки. Развитие событий подтвердило, что решение было правильным и своевременным. В апреле мы оставили учетную ставку на уровне 15% и пересмотрели ее прогноз - она будет оставаться неизменной... до второго квартала 2027 года", - добавил он.