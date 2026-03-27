ua en ru
Пт, 27 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Пенсии с 1 апреля вырастут, но не для всех: кому именно пересчитают выплаты

15:32 27.03.2026 Пт
2 мин
Какие условия для перерасчета выплат?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: пенсионерам автоматически пересчитают выплаты с 1 апреля (volnovakha city)

С 1 апреля 2026 года произойдет автоматический перерасчет пенсий, но он коснется не всех граждан. Речь идет о двух категориях работающих пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

Перерасчет коснется пенсионеров, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2026 года приобрели 24 месяца страхового стажа.

Кроме того, выплаты пересчитают пенсионерам, которые приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

В ПФУ объяснили, что если по состоянию на 1 марта 2026 года пенсионер приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа, размер этого стажа будет учтен при перерасчете.

Если по состоянию на 1 марта 2026 года пенсионер приобрел менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется не ранее чем через два года после назначения выплат или предыдущего перерасчета только с учетом приобретенного страхового стажа.

Напомним, пенсионеры, которые находятся за границей или в оккупации, должны проходить онлайн-проверку для получения выплат в 2026 году. Это можно сделать через обычный видеозвонок, заранее подав заявку на веб-портале ПФУ.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа, в 63 года - 23 года, а в 65 лет - 15 лет. Стаж можно "докупить" за периоды после 2004 года.

Кроме того, МИД напомнил пенсионерам с оккупированных территорий, проживающих за рубежом, что до 1 апреля надо подать в ПФУ сообщение о неполучении выплат от РФ. В противном случае начисление пенсии могут приостановить.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
Аналитика
