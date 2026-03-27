Пенсии с 1 апреля вырастут, но не для всех: кому именно пересчитают выплаты

С 1 апреля 2026 года произойдет автоматический перерасчет пенсий, но он коснется не всех граждан. Речь идет о двух категориях работающих пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

Перерасчет коснется пенсионеров, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2026 года приобрели 24 месяца страхового стажа.

Кроме того, выплаты пересчитают пенсионерам, которые приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

В ПФУ объяснили, что если по состоянию на 1 марта 2026 года пенсионер приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа, размер этого стажа будет учтен при перерасчете.

Если по состоянию на 1 марта 2026 года пенсионер приобрел менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется не ранее чем через два года после назначения выплат или предыдущего перерасчета только с учетом приобретенного страхового стажа.

Напомним, пенсионеры, которые находятся за границей или в оккупации, должны проходить онлайн-проверку для получения выплат в 2026 году. Это можно сделать через обычный видеозвонок, заранее подав заявку на веб-портале ПФУ.