УЗ готовит новые тарифы: для каких вагонов билеты подорожают, а где цена не изменится

Четверг 05 февраля 2026 19:58
УЗ готовит новые тарифы: для каких вагонов билеты подорожают, а где цена не изменится Фото: УЗ анонсировала изменение стоимости билетов на поезда в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине планируют запустить динамическое ценообразование на железнодорожные билеты в премиум-сегменте. Речь идет о вагонах СВ (люкс) и 1 классе поездов "Интерсити+". Стоимость проезда будет зависеть от спроса, даты покупки и заполненности поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления заместителя министра развития общин и территорий Украины Алексея Балесты и председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского во время пресс-конференции.

Читайте также: УЗ изменила график движения более 100 поездов: где найти обновленные расписания

В УЗ и Минразвития подготовили проект изменений в правила и тарифы пассажирских перевозок. Сейчас начинается 30-дневное общественное обсуждение в онлайн-формате. В этот период все желающие могут подать свои замечания и предложения.

В чем заключается суть изменений и как будут формироваться цены

Как пояснил Перцовский, компания переходит к модели динамического ценообразования, которая давно используется в Европе и авиаперевозках. Речь идет не о разовом повышении тарифов, а об изменении подхода к формированию стоимости билетов в премиум-сегменте.

Новая система будет действовать исключительно для вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити". Для плацкарта, купе и 2 класса "Интерсити" во внутреннем сообщении цены останутся без изменений.

Цена билета будет формироваться на основе нескольких коэффициентов, которые могут как снижать, так и повышать базовую стоимость.

Сезонность

Первый фактор - период года. Железнодорожные перевозки имеют выраженную сезонность: в непиковые месяцы поезда часто заполнены лишь на 70-80%, тогда как в период праздников, каникул или летних отпусков спрос резко возрастает.

В непиковые периоды билеты могут быть дешевле, а в пиковые - дороже. Диапазон сезонного коэффициента составит от 0,85 до 1,2. Это должно помочь равномернее распределять пассажиропоток и уменьшить дефицит билетов в "горячие" даты.

День недели

Второй фактор - день недели. Самые низкие цены планируют устанавливать в дни с пониженным спросом, в частности во вторник и среду. Зато в пиковые дни - пятницу и воскресенье - стоимость билетов будет выше.

Коэффициент дня недели будет колебаться в пределах от 0,9 до 1,2. Таким образом пассажиров будут поощрять планировать поездки в менее загруженные дни.

Дата покупки билета

Еще один ключевой элемент - время приобретения билета. Чем раньше пассажир покупает билет, тем выгоднее будет цена. Зато покупка в день отправления или за несколько дней до поездки будет стоить дороже.

Диапазон этого коэффициента - от 1 до 1,3. По данным "Укрзализныци", сейчас около 30% пассажиров покупают билеты в последние два дня перед поездкой, и новая система должна стимулировать более раннее планирование путешествий.

Заполненность поезда

В перспективе цена также будет зависеть от реальной заполненности вагонов. Если места раскупаются медленно, стоимость может снижаться. Если же поезд заполнен на 90-100%, цена будет расти.

Коэффициент заполненности будет колебаться в пределах от 0,8 до 1,2. Внедрение этого механизма требует доработки ИТ-систем и будет реализовано отдельно.

Комфорт вагона

Также предусмотрен коэффициент фирменности вагона. Новые или модернизированные вагоны с более высоким уровнем комфорта будут стоить дороже, тогда как старые - дешевле. Это должно устранить ситуацию, когда пассажиры платят одинаковую цену за принципиально разное качество перевозок.

Международные поезда

Кроме того, с апреля 2026 года планируется индексация тарифов на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов - ориентировочно на 20%. Это первая индексация таких тарифов с 2012 года. В других классах международных поездов цены менять не планируют.

Когда заработают нововведения

Большинство нововведений планируют вводить в марте-апреле 2026 года. Отдельные элементы, в частности привязка цены к реальной заполненности поезда, будут внедрены после доработки программного обеспечения.

В "Укрзализныце" отмечают, что базовые тарифы во внутреннем дальнем сообщении не пересматривались с 2021 года, а новая система ценообразования соответствует международной практике управления доходами в пассажирских перевозках.

Замечания и предложения по проекту приказа следует присылать на электронный адрес: o.pavlichenko@mtu.gov.ua.

Ранее РБК-Украина рассказывало о правилах продажи билетов на поезда дальнего следования в Украине и способах найти свободные места на популярные рейсы. В "Укрзализныце" объяснили, когда открывается продажа, почему билеты быстро раскупают, как работают функции мониторинга и автовыкупа в приложении, а также как оформить групповую поездку по железной дороге.

Также мы писали, как сейчас формируется цена на железнодорожные билеты в Украине и почему она может отличаться даже в вагонах одного класса в пределах одного поезда. "Укрзализныця" рассказала, от каких факторов зависит стоимость проезда, как влияют день недели, тип и состояние вагона, а также почему более новые вагоны могут стоить дороже старых, несмотря на одинаковый класс.

Укрзализныця Поезда Путешествия
