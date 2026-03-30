Выплаты повысили миллионам: как выросла средняя пенсия украинцев после индексации
Пенсионный фонд Украины подвел итоги мартовской индексации пенсий, которая охватила более девяти миллионов граждан. По результатам масштабного перерасчета средний размер выплат существенно изменился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Какие пенсии подлежали повышению
Украинцам рассказали, что Пенсионный фонд обобщил результаты индексации пенсий в 2026 году.
Уточняется, что она была проведена с 1 марта - во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 25 февраля 2026 года №236 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2026 году".
"Повышению подлежали пенсии, назначенные до 31 декабря 2025 года включительно", - объяснили гражданам.
ПФУ подвел итоги мартовской индексации (инфографика: pfu.gov.ua)
Как изменился средний размер пенсий
Согласно информации ПФУ, минимальный размер повышения составил 100 гривен. Тогда как максимальный - 2 595 гривен.
Отмечается (по оперативным данным), что с 1 марта 2026 года размеры пенсий повышены для 9,5 миллиона человек.
Уточняется, что средний размер повышения составил 648,93 гривен.
"После проведенных перерасчетов средний размер пенсии в марте 2026 года составляет 7 137,26 гривен", - подытожили в Пенсионном фонде.
Стоит отметить, что про механизм расчета коэффициента индексации пенсий с 1 марта 2026 года украинцам рассказывали отдельно.
По состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составлял 6 544,62 гривен.
По информации ПФУ, тогда в Украине было зарегистрировано 10,2 млн пенсионеров, из которых:
- 2,8 млн - продолжали работать;
- 7,4 млн - не работали.
