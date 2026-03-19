В "Доступные лекарства" добавили новые позиции: как получить эти препараты бесплатно уже с апреля
В Украине обновили перечень лекарственных средств и медизделий, которые пациенты могут получить бесплатно или с частичной доплатой по программе "Доступные лекарства". С апреля она пополнится новыми препаратами для лечения хронических болезней.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.
Главное:
- Обновление списка: с апреля в программу добавляют 37 новых препаратов для лечения сердца, диабета и болезней дыхания.
- Общий объем: обновленный перечень насчитывает 748 позиций, среди которых лекарства, инсулины и тест-полоски для глюкометров.
- Доступность: препараты можно получить бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.
- Финансирование: бюджет программы на 2026 год вырос на 1,8 млрд грн и составляет 8,7 млрд грн.
- Масштаб: с начала года услугой уже воспользовались более 1,5 млн украинцев, погасив 3,5 млн рецептов.
- Комплексный подход: расширение перечня лекарств дополняет национальную программу "Скрининг 40+" для раннего выявления болезней.
Что изменилось в перечне
В обновленный список добавили 37 новых препаратов в различных дозировках. Основной акцент сделан на лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезней дыхательной системы.
В целом обновленный перечень программы теперь насчитывает 748 позиций, среди которых:
- 621 лекарственное средство;
- 59 препаратов инсулина;
- 32 комбинированных препарата;
- 36 наименований медицинских изделий (тест-полоски для глюкометров).
Перечень лекарств, доступных по программе, можно посмотреть по ссылке.
Ранняя диагностика и профилактика
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями остается приоритетом государства, поскольку они являются основной причиной смертности в Украине.
Программу дополняют препаратами, позволяющими лечить сочетанные состояния - например, когда у пациента одновременно диагностированы диабет и болезни сердца.
Параллельно с расширением доступа к лекарствам, с 1 января 2026 года в Украине действует национальная программа "Скрининг здоровья 40+". Она направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета, что позволяет начать лечение "Доступными лекарствами" на начальных стадиях.
Как получить лекарства по программе
Следуйте алгоритму:
- Электронный рецепт: обратитесь к семейному врачу (или профильному специалисту), чтобы получить е-рецепт.
- СМС-подтверждение: на ваш телефон поступит номер рецепта и код подтверждения.
- Визит в аптеку: выберите аптеку с наклейкой "Доступные лекарства", назовите номер рецепта и получите препарат бесплатно или с небольшой доплатой.
