В "Доступные лекарства" добавили новые позиции: как получить эти препараты бесплатно уже с апреля

11:29 19.03.2026 Чт
3 мин
Программу расширили на 37 новых препаратов, а всего их - 748
aimg Василина Копытко
В "Доступные лекарства" добавили новые позиции: как получить эти препараты бесплатно уже с апреля Программа ориентирована на лечение сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета и болезней дыхательной системы (фото: Freepik)

В Украине обновили перечень лекарственных средств и медизделий, которые пациенты могут получить бесплатно или с частичной доплатой по программе "Доступные лекарства". С апреля она пополнится новыми препаратами для лечения хронических болезней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.

Главное:

  • Обновление списка: с апреля в программу добавляют 37 новых препаратов для лечения сердца, диабета и болезней дыхания.
  • Общий объем: обновленный перечень насчитывает 748 позиций, среди которых лекарства, инсулины и тест-полоски для глюкометров.
  • Доступность: препараты можно получить бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.
  • Финансирование: бюджет программы на 2026 год вырос на 1,8 млрд грн и составляет 8,7 млрд грн.
  • Масштаб: с начала года услугой уже воспользовались более 1,5 млн украинцев, погасив 3,5 млн рецептов.
  • Комплексный подход: расширение перечня лекарств дополняет национальную программу "Скрининг 40+" для раннего выявления болезней.

Что изменилось в перечне

В обновленный список добавили 37 новых препаратов в различных дозировках. Основной акцент сделан на лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезней дыхательной системы.

В целом обновленный перечень программы теперь насчитывает 748 позиций, среди которых:

  • 621 лекарственное средство;
  • 59 препаратов инсулина;
  • 32 комбинированных препарата;
  • 36 наименований медицинских изделий (тест-полоски для глюкометров).

Перечень лекарств, доступных по программе, можно посмотреть по ссылке.

Ранняя диагностика и профилактика

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями остается приоритетом государства, поскольку они являются основной причиной смертности в Украине.

Программу дополняют препаратами, позволяющими лечить сочетанные состояния - например, когда у пациента одновременно диагностированы диабет и болезни сердца.

Параллельно с расширением доступа к лекарствам, с 1 января 2026 года в Украине действует национальная программа "Скрининг здоровья 40+". Она направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета, что позволяет начать лечение "Доступными лекарствами" на начальных стадиях.

Как получить лекарства по программе

Следуйте алгоритму:

  • Электронный рецепт: обратитесь к семейному врачу (или профильному специалисту), чтобы получить е-рецепт.
  • СМС-подтверждение: на ваш телефон поступит номер рецепта и код подтверждения.
  • Визит в аптеку: выберите аптеку с наклейкой "Доступные лекарства", назовите номер рецепта и получите препарат бесплатно или с небольшой доплатой.

Читайте также о том, что если же аптека не отпускает препараты по программе "Доступные лекарства", нужно сообщить об этом НСЗУ. Это можно сделать, обратившись на горячую линию по номеру 16-77.

Ранее мы писали о том, что правительство приняло решение, чтобы программа "Доступные лекарства" была доступной во всех аптеках страны.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

