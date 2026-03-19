В "Доступные лекарства" добавили новые позиции: как получить эти препараты бесплатно уже с апреля

В Украине обновили перечень лекарственных средств и медизделий, которые пациенты могут получить бесплатно или с частичной доплатой по программе "Доступные лекарства". С апреля она пополнится новыми препаратами для лечения хронических болезней.

Главное: Обновление списка: с апреля в программу добавляют 37 новых препаратов для лечения сердца, диабета и болезней дыхания.

Общий объем: обновленный перечень насчитывает 748 позиций, среди которых лекарства, инсулины и тест-полоски для глюкометров.

Доступность: препараты можно получить бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.

Финансирование: бюджет программы на 2026 год вырос на 1,8 млрд грн и составляет 8,7 млрд грн.

Масштаб: с начала года услугой уже воспользовались более 1,5 млн украинцев, погасив 3,5 млн рецептов.

Комплексный подход: расширение перечня лекарств дополняет национальную программу "Скрининг 40+" для раннего выявления болезней. Что изменилось в перечне В обновленный список добавили 37 новых препаратов в различных дозировках. Основной акцент сделан на лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезней дыхательной системы. В целом обновленный перечень программы теперь насчитывает 748 позиций, среди которых: 621 лекарственное средство;

59 препаратов инсулина;

32 комбинированных препарата;

36 наименований медицинских изделий (тест-полоски для глюкометров). Перечень лекарств, доступных по программе, можно посмотреть по ссылке. Ранняя диагностика и профилактика Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями остается приоритетом государства, поскольку они являются основной причиной смертности в Украине. Программу дополняют препаратами, позволяющими лечить сочетанные состояния - например, когда у пациента одновременно диагностированы диабет и болезни сердца. Параллельно с расширением доступа к лекарствам, с 1 января 2026 года в Украине действует национальная программа "Скрининг здоровья 40+". Она направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета, что позволяет начать лечение "Доступными лекарствами" на начальных стадиях. Как получить лекарства по программе Следуйте алгоритму: Электронный рецепт: обратитесь к семейному врачу (или профильному специалисту), чтобы получить е-рецепт.

СМС-подтверждение: на ваш телефон поступит номер рецепта и код подтверждения.

Визит в аптеку: выберите аптеку с наклейкой "Доступные лекарства", назовите номер рецепта и получите препарат бесплатно или с небольшой доплатой.

Читайте также о том, что если же аптека не отпускает препараты по программе "Доступные лекарства", нужно сообщить об этом НСЗУ. Это можно сделать, обратившись на горячую линию по номеру 16-77. Ранее мы писали о том, что правительство приняло решение, чтобы программа "Доступные лекарства" была доступной во всех аптеках страны.

