Визначені переможці конкурсу у ВАКС

Ілюстративне фото (opsgram.com)

Стали відомі імена тих, хто проходить у Вищий антикорупційний суд

Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначила результати конкурсу у Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Судово-юридичну газету.

Таким чином, підтвердили здатність здійснювати правосуддя у складі Вищого антикорупційного суду і по рейтингу займають перші 27 місць.

Фото (sud.ua)

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, Державна судова адміністрація призначила Олексія Жукова тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату ВАКС.

Наприкінці січня повідомлялося, що в конкурсі до Вищого антикорупційний суд продовжить брати участь 71 кандидат, 7 з яких - за результатами спільних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради міжнародних експертів.

Додамо, посол США в Україні Марі Йованович заявила, що процес набору кандидатів у Вищий антикорупційний суд викликає питання. За її словами, 30% кандидатів у ВАКС виявилися непрофесійними. Посол підкреслила, що суди зараз використовують для блокування реформ в Україні.

Також відзначимо, що президент України Петро Порошенко заявив, що створення Вищого антикорупційного суду України завершиться в лютому.