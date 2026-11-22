Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 81 отдельную аэромобильную бригаду 7 корпуса ДШВ.

Во время боевого дежурства на Славянском направлении военнослужащий мобильной огневой группы зенитного ракетного дивизиона 81 ОАэмбр поразил реактивный беспилотник россиян.

Для этого боец использовал обычный автомат АКС.

В бригаде подчеркнули, что украинские военные и дальше будут сбивать вражеские дроны любой скорости.

"Как бы быстро ни летали их беспилотники, наши бойцы будут их сбивать. Всеми доступными нам средствами. Потому что это наше небо", - подчеркнули военные.