Российская атака в Вишневом унесла жизни человека, еще трое ранены, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По словам Ткаченко, люди пришли в магазин за продуктами, и обычный поход за покупками обернулся трагедией из-за удара РФ.

Он отметил, что российские войска целенаправленно терроризируют мирное население и избивают по гражданским объектам.

Пожар в здании магазина уже был ликвидирован.

Ткаченко также выразил соболезнования родным и близким погибшего человека.