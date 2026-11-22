Додати як бажане джерело в Google

В понедельник, 23 ноября, в части областей Украины будут круглосуточно действовать плановые отключения электроэнергии из-за последствий российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным энергетиков, ограничения будут касаться разных категорий потребителей в ряде регионов: для промышленности введут графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 1 до 3,5 очередей. Причиной ограничений стали последствия вражеских атак на украинскую энергосистему. В "Укрэнерго" отмечают, что специалисты делают все возможное, чтобы поскорее вернуть свет потребителям. Актуальные графики и информацию о том, действуют ли отключения в конкретном населенном пункте, следует проверять на официальных страницах операторов системы распределения.