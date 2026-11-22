Российские войска 22 ноября ударили авиабомбой по газовому участку на Днепропетровщине и атаковали две АЗС "Укрнафты" в Запорожье, ранив работника "Нефтегаза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения " Группы Нефтегаз " и и.о. председателя правления компании Сергея Федоренко .

В результате авиаудара по участку газовой службы на Днепропетровщине ранения получил работник "Группы Нефтегаз" - сейчас он в больнице.

Еще двое его коллег претерпели контузии, всем пострадавшим оказывают помощь.

Кроме того, враг атаковал две автозаправочные станции "Укрнафты" в Запорожской области.

Благодаря действиям по протоколам безопасности и слаженной работе команды обошлось без жертв.

Сергей Федоренко назвал атаки системным преследованием газовиков, а не случайностью.

"Россия целенаправленно бьет по людям, которые ежедневно снабжают газом и теплом прифронтовые общины. Наши люди работают под постоянной опасностью. Они продолжают делать свое дело, потому что от них зависит тепло и свет в домах, горючее в авто и генераторах", - написал он.

По словам представителей компании, за последние дни российские войска неоднократно обстреливали специалистов газовой службы, служебный транспорт и объекты газовой инфраструктуры.

Несмотря на угрозы, работники продолжают снабжать общины ресурсами.