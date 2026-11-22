Путин согласился на гарантии безопасности для Украины по модели НАТО, но выдвинул условие, - WP
Российский диктатор Владимир Путин в частных разговорах согласился, что после войны Украина может получить от США и Европы гарантии безопасности, аналогичные ст. 5 НАТО, но при условии, что на ее территории не будут размещаться войска Североатлантического союза.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источник, приближенный к переговорам.
По данным источника, с России снимут санкции, но введут их снова, если Москва станет сосредоточивать войска для нового вторжения.
Поскольку Путин отказался соглашаться на расположение баз НАТО в Украине, американская сторона предложила отведение российских войск от границы сразу после подписания соглашения о прекращении огня.
А в случае перехода российских войск в наступление войска Альянса без промедлений перебросят на территорию Украины.
Кроме того, издание указывает, что представители США и Европы обсуждали механизмы контроля за исполнением Россией договоренностей, а также налаживание быстрого обмена информацией на случай нападения.
По словам источника, специальный представитель президента США Джаред Кушнер обратился с предупреждением к Путину.
"Это началось как война с Украиной. Теперь это опосредованная война с Европой", - заявил он.
В ответ на отказ Путина от размещения баз НАТО на территории Украины, американская сторона предложила Путину, чтобы Россия отвела свои войска от границы после заключения соглашения о прекращении огня.
В случае, если российские войска начнут наступление, войска Североатлантического союза немедленно перебросят в Украину.
Также обозреватель отмечает, что американские и европейские должностные лица обсудили, как контролировать соблюдение Россией договоренностей и обеспечивать оперативный обмен информацией в случае нападения.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, 14-15 ноября в Берлине состоялся новый раунд переговоров Украины, США и Европы по мирному плану. Стороны обсуждали многие вопросы, включая самые сложные - территории и гарантии безопасности.
По информации WSJ, США предлагают Украине юридически обязывающие гарантии безопасности типа 5-й статьи НАТО, но без формального членства Украины в Альянсе.
Источники говорят, что Вашингтон обещает защиту от любой агрессии, пытаясь "выйти из тупика" в переговорах.
В России ранее назвали "неприемлемой" идею США по гарантиям безопасности для Украины по модели НАТО
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет и настроена стать полноценным членом НАТО, а гарантии безопасности типа 5 статьи вызывают лишь много вопросов.