На территории Киево-Печерской лавры возле одного из храмов произошла толкотня между гражданами. Правоохранители вмешались, прекратили конфликт и приступили к проверке по обращениям участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщение о стычке возле одного из культовых сооружений на территории исторического комплекса поступило в полицию сегодня, 22 ноября.

По предварительным данным, спор между людьми возник из-за разногласий по использованию храма и его религиозной принадлежности.

Наряды полиции быстро вмешались в ситуацию, прекратили конфликт и не допустили его перерастания в более серьезные стычки.

Правоохранители продолжают обеспечивать публичный порядок на территории заповедника.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения.

По информации правоохранителей, участники инцидента уже подали в полицию два официальных обращения.

По этому факту идет проверка, после завершения которой действиям участников конфликта дадут правовую оценку.