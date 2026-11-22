В Киево-Печерской лавре произошла стычка возле одного из храмов
На территории Киево-Печерской лавры возле одного из храмов произошла толкотня между гражданами. Правоохранители вмешались, прекратили конфликт и приступили к проверке по обращениям участников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Сообщение о стычке возле одного из культовых сооружений на территории исторического комплекса поступило в полицию сегодня, 22 ноября.
По предварительным данным, спор между людьми возник из-за разногласий по использованию храма и его религиозной принадлежности.
Наряды полиции быстро вмешались в ситуацию, прекратили конфликт и не допустили его перерастания в более серьезные стычки.
Правоохранители продолжают обеспечивать публичный порядок на территории заповедника.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения.
По информации правоохранителей, участники инцидента уже подали в полицию два официальных обращения.
По этому факту идет проверка, после завершения которой действиям участников конфликта дадут правовую оценку.
Напомним, что споры вокруг имущества и наименований объектов на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" продолжаются уже не первый год.
В частности, 13 ноября суд окончательно запретил УПЦ пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры - апелляционная инстанция подтвердила решение в пользу государства и заповедника.
Кроме имущественных процессов, в столице поднимаются и вопросы дерусификации архитектурных памятников заповедника.
Так, в октябре в Киеве предложили переименовать Московские ворота XVIII века, расположенные на территории комплекса. Для рассмотрения этой инициативы городскими властями соответствующая петиция должна набрать 6 тысяч подписей.