Об этом заявил младший британский министр по связям с регионами и по европейским делам Хэмиш Фалконер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Чиновник присоединился к политикам, раскритиковавшим высказывания президента США Дональда Трампа в адрес российского правителя Владимира Путина.

Фалконер публично назвал главу Кремля "мясником" и осудил "варварскую, незаконную войну России".

"Цена войны оказалась очень высокой", - отметил британский министр.

Он подчеркнул, что россияне несут значительные потери из-за войны, которая лишает молодое поколение страны многих возможностей.

"Есть ли Владимир Путин моим другом? Нет. И он также не является другом Великобритании", - заявил Фалконер.

Комментируя возможную реакцию британского правительства на высказывания Трампа о дружбе с Путиным, министр отметил, что премьер-министр страны регулярно контактирует с американским президентом и не скрывает своего отношения к российской агрессии.

"Премьер-министр регулярно общается с президентом и абсолютно не скрывает сильных эмоций, которые испытывает вся Великобритания по поводу российского вторжения в Украину", - добавил он.

Напомним, накануне глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social серию фотографий со своего недавнего визита в Китай. На одном из снимков американский президент изображен вместе с Владимиром Путиным. Фотографию он подписал словами "Мой друг".

Кроме того, во время встречи с российским диктатором в четверг на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне Трамп также назвал Путина своим другом.