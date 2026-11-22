Спасательная операция в Дымере Киевской области после российской атаки продолжается весь день - известно о четырех жертвах. Несмотря на это, о 10 людях никакой информации до сих пор нет.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"В Дымере в Киевской области только вечером удалось спасти ребенка из-под завалов - сейчас мальчику оказывают необходимую помощь", - добавил глава государства.

Он обратил внимание на то, что по дому в Дымере попал российский "шахед", который уничтожил весь подъезд.

По словам Зеленского, спасательные работы осложняются из-за постоянных новых воздушных тревог.

Президент заверил, что на месте достаточно сил и средств спасателей - к работам привлечены более 130 человек.

Глава государства добавил, что операция в Дымере будет продолжаться, пока не будет установлена вся информация по каждому погибшему и пострадавшему.

"Был сегодня в Киевской области также удар в Вишневом - по обычному продуктовому магазину. Три человека погибли, тринадцать ранены. В Белоцерковском районе "шахед" попал по дому. Постоянный российский террор, постоянные издевательства от этих подонков, и на весь этот террор будут им наши вполне справедливые ответы".