Россияне убили еще одного человека в Киевской области, четверо пострадали
22 ноября в Белоцерковском районе Киевщины в результате российской атаки погиб мирный житель.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"В результате вражеской атаки в частном доме произошел пожар. Погиб мужчина. Его тело спасатели деблокировали из-под завалов", - уточнил Ткаченко.
По его словам, еще четыре человека получили травмы. Глава КОГА рассказал, что одну женщину удалось спасти из поврежденного дома. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Ткаченко добавил, что еще одна женщина пострадала в результате взрывной волны.
"В Белой Церкви в результате падения обломков вражеского БпЛА вблизи магазина ранены два человека. Оба госпитализированы. Также повреждены частный жилой дом, два автомобиля и здание предприятия", - уточнил глава КОГА.
В Вишневом Бучанского района количество пострадавших в результате российской атаки достигло семи человек. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также Ткаченко выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Соответствующие службы продолжают работать на местах российских атак и фиксировать их последствия.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Дымере возросло число погибших после атаки РФ.
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