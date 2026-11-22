22 ноября в Белоцерковском районе Киевщины в результате российской атаки погиб мирный житель.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"В результате вражеской атаки в частном доме произошел пожар. Погиб мужчина. Его тело спасатели деблокировали из-под завалов", - уточнил Ткаченко.

По его словам, еще четыре человека получили травмы. Глава КОГА рассказал, что одну женщину удалось спасти из поврежденного дома. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Ткаченко добавил, что еще одна женщина пострадала в результате взрывной волны.

"В Белой Церкви в результате падения обломков вражеского БпЛА вблизи магазина ранены два человека. Оба госпитализированы. Также повреждены частный жилой дом, два автомобиля и здание предприятия", - уточнил глава КОГА.

В Вишневом Бучанского района количество пострадавших в результате российской атаки достигло семи человек. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также Ткаченко выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Соответствующие службы продолжают работать на местах российских атак и фиксировать их последствия.