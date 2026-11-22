Финляндия намерена взыскать с России и "Газпрома" более 25 миллиардов евро по трем решениям международных арбитражных судов о возмещении ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

По имеющейся информации, финские органы принудительного исполнения еще не сталкивались с требованиями о взыскании столь значительной суммы.

Крупнейшее из них касается компании "Газпром экспорт" - от нее требуют около 16,4 млрд евро. Это дело связано с прекращением поставок газа немецкой энергетической компании Uniper и другим европейским потребителям в 2022 году.

Еще почти 10 млрд евро пытаются взыскать непосредственно с России в рамках двух отдельных дел.

Одно из них связано с нефтяной компанией "ЮКОС". Люксембургская компания Yukos Capital требует около 4,3 млрд евро компенсации за незаконное изъятие инвестиций в начале 2000-х годов. Требование основано на решении международного арбитража, принятом в 2021 году.

Другое дело касается украинского "Нафтогаза". Компания добивается взыскания 4,9 млрд евро на основании решения арбитража в Гааге от 2023 года. Тогда арбитры обязали Россию возместить "Нафтогазу" нанесенный ущерб.

В то же время получить большую часть заявленной компенсации может быть непросто. У России и "Газпрома" недостаточно активов на территории Финляндии, которые можно было бы арестовать, а затем продать для погашения долга. Для полного исполнения решений должникам пришлось бы перевести в страну значительные активы, однако такой сценарий маловероятен.

В Финляндии уже арестовали российские активы на десятки миллионов евро. Среди них преимущественно недвижимость, акции жилищных компаний и денежные средства. Этих мер добились "Нафтогаз" и его дочерние компании, требующие от России многомиллиардной компенсации за ущерб, нанесенный оккупацией Крыма.