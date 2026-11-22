РФ атаковала Киевщину: в пятиэтажке разрушены квартиры, под завалами ищут людей
Российские войска атаковали беспилотниками Вышгородский район Киевской области. В результате удара поврежден пятиэтажный жилой дом, в котором разрушены квартиры с первого по пятый этаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы ОВА Киевщины Тимура Ткаченко.
По словам Ткаченко, после вражеской атаки в доме возник пожар. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию жителей и аварийно-спасательные и поисковые работы. Под завалами еще могут находиться люди.
Также известно о двух пострадавших . Среди них - подросток, получивший множественные осколочные ранения руки. Его госпитализировали в больницу.
Еще одна пострадавшая - 22-летняя девушка. Она получила резаные раны стопы, медики оказали ей помощь на месте.
Кроме того, взрывной волной повреждены помещения магазина и здание детского сада, расположенного рядом с жилым домом.
На месте работают подразделения ГСЧС, психологи и бригада экстренной медицинской помощи. Информация о последствиях атаки, в том числе количестве погибших и пострадавших, уточняется.
Нагадаємо, Росія вночі та вранці 20 листопада масовано атакувала Київ дронами та ракетами. У ДСНС показали перші фото наслідків ворожих ударів.
Внаслідок масованої атаки Росії троє людей загинули (за попередньою інформацією Віталія Кличка, це працівники "Київводоканалу"), постраждали ще 11 осіб.