Российские войска атаковали беспилотниками Вышгородский район Киевской области. В результате удара поврежден пятиэтажный жилой дом, в котором разрушены квартиры с первого по пятый этаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы ОВА Киевщины Тимура Ткаченко.

По словам Ткаченко, после вражеской атаки в доме возник пожар. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию жителей и аварийно-спасательные и поисковые работы. Под завалами еще могут находиться люди.

Также известно о двух пострадавших . Среди них - подросток, получивший множественные осколочные ранения руки. Его госпитализировали в больницу.

Еще одна пострадавшая - 22-летняя девушка. Она получила резаные раны стопы, медики оказали ей помощь на месте.

Кроме того, взрывной волной повреждены помещения магазина и здание детского сада, расположенного рядом с жилым домом.

На месте работают подразделения ГСЧС, психологи и бригада экстренной медицинской помощи. Информация о последствиях атаки, в том числе количестве погибших и пострадавших, уточняется.