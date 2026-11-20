В Украине зарегистрировано три экстракта медицинского каннабиса корпорации Curaleaf Holdings Inc., которая имеет давние бизнес-связи с Россией. Компанию возглавляет экс-глава "Газпром-Медиа" Борис Джордан, а ее инвесторами и акционерами были структуры Романа Абрамовича и подсанкционный Московский кредитный банк.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на финансовую отчетность компании, данные государственных реестров и журналистские расследования.

Какой продукт зарегистрировали в Украине

3 января 2025 года Минздрав зарегистрировал три экстракта медицинского каннабиса полного спектра бренда Curaleaf с разным соотношением ТГК и КБД.

Производителем указана испанская компания Medalchemy S.L., которая на 97,5% косвенно принадлежит Curaleaf. Заявителем выступило ООО "Фармдистрибьюшн". Субстанции предназначены для изготовления рецептурных лекарств в лицензированных аптеках.

Таким образом, украинский рынок получил продукцию международной корпорации, в структуре собственности и истории финансирования которой прослеживаются связи с российским бизнесом, в частности лицами и структурами, связанными с подсанкционными олигархами.

Джордан, Абрамович и российский капитал

Один из ключевых фигурантов этой истории - Борис Джордан, председатель совета директоров и CEO Curaleaf, который контролирует около 69% голосов акционеров благодаря акциям с множественным правом голоса.

Значительную часть своей бизнес-карьеры Джордан построил в России. Он возглавлял холдинг "Газпром-Медиа" и телеканал НТВ, работал в нефтяном бизнесе и создал инвестиционную группу Sputnik. По данным расследования The Guardian Джордан признавал, что ранее поддерживал тесные личные отношения с Владимиром Путиным.

Российский капитал присутствовал в бизнесе еще до того как Curaleaf стала публичной компанией. В 2013 году PalliaTech - предшественница Curaleaf - привлекла 10 млн долларов от Sputnik Group Джордана и ее российских партнеров в обмен на 35% акций.

Впоследствии компанию финансировали структуры Романа Абрамовича. По данным расследования Forensic News, связанная с российским олигархом компания Cetus Investments Limited предоставляла средства на приобретения акций PalliaTech и финансирование связанных с Джорданом структур. Среди задокументированных сумм – 14 млн долларов в 2016 году и 10 млн в 2017-м. В 2018 году Curaleaf привлекла от Cetus 85 млн долларов в виде обеспеченного долгового финансирования.

В декабре 2022 года Джордан подтвердил Bloomberg, что Абрамович финансировал Curaleaf на ранних этапах ее развития. Таким образом, участие связанных с российским олигархом структур в становлении компании не ограничивалось косвенными бизнес-контактами - речь шла о значительных финансовых вложениях.

Акции Curaleaf оказались в подсанкционном банке РФ

Еще один эпизод, связывающий Curaleaf с российским капиталом, касается Московского кредитного банка (МКБ), который находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Украины.

Согласно данным расследования The Newsground, в 2020 году банк получил в залог 15,5 млн акций Curaleaf в рамках сделки примерно на 77 млн ​​долларов. После введения санкций против МКБ предусмотренный обратный выкуп акций не состоялся. В декабре 2023 года банк оставил эти бумаги в своей собственности. В тот момент их рыночная стоимость составляла около 58 млн долларов.

Таким образом акции американской корпорации оказались в собственности российского банка, в отношении которого действуют масштабные международные ограничения. В Curaleaf заявляли, что заморозили право голоса по этому пакету, а также ограничили его передачу, продажу и выплату дивидендов для соблюдения санкционного законодательства.

Среди крупных акционеров Curaleaf также был Андрей Блох - бывший президент российской нефтяной компании "Сибнефть", связанной с Абрамовичем. В мае 2026 года он владел 17,6% акций соответствующего класса. В октябре 2022 года Украина ввела против него персональные санкции.