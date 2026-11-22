В воскресенье, 22 ноября, украинские сети АЗС продолжили точечно снижать стоимость топлива. Ценники на стелах переписали WOG, SOCAR и "Укрнафта", в то время как OKKO и UPG сохранили вчерашние показатели.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

SOCAR второй день подряд снижает цены: Сеть сбросила еще по 1,00 грн/л на большинство видов бензина и дизеля. В результате стандартный А-95 в сети опустился ниже психологической отметки в 90 гривен - до 89,90 грн/л, NANO 95 подешевел до 92,90 грн/л. Дизель NANO теперь стоит 104,00 грн/л, а NANO Extro - 107,00 грн/л.

WOG снизил цены на дизель: Сеть WOG снизила стоимость обеих марок дизельного топлива на 1,00 грн/л - стандартное ДТ Евро-5 подешевело до 101,90 грн/л, а фирменное ДТ Mustang - до 104,90 грн/л.

В "Укрнафте" подешевел А-92: Государственная сеть "Укрнафта" снизила стоимость бензина А-92 на 1,00 грн/л - до 79,90 грн/л, опустив его ниже 80-гривневого рубежа.

OKKO, UPG и рынок автогаза взяли паузу: Операторы OKKO и UPG оставили ценники на все виды топлива на уровне предыдущего дня. Стоимость сжиженного газа также не изменилась ни в одной из мониторинговых сетей.

Фото: цены на АЗС 22 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 22 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 98,90 грн

Бензин Pulls 95: 91,90 грн

Бензин А-95 Евро: 88,90 грн

ДТ Pulls: 105,90 грн

ДТ Евро: 102,90 грн

Газ: 64,90 грн

WOG

Бензин 100: 98,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн

Бензин 95 Евро: 88,90 грн

ДТ Mustang: 104,90 грн (-1 грн)

ДТ Евро-5: 101,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,90 грн

Бензин NANO 95: 92,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 89,90 грн (-1 грн)

ДТ NANO Extro: 107,00 грн (-1 грн)

ДТ NANO: 104,00 грн (-1 грн)

Газ: 64,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

Бензин А-92: 79,90 грн (-1 грн)

ДТ (Energy): 98,90 грн

ДТ: 98,90 грн

Газ: 61,90 грн

UPG