Цены на АЗС 22 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
В воскресенье, 22 ноября, украинские сети АЗС продолжили точечно снижать стоимость топлива. Ценники на стелах переписали WOG, SOCAR и "Укрнафта", в то время как OKKO и UPG сохранили вчерашние показатели.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
SOCAR второй день подряд снижает цены: Сеть сбросила еще по 1,00 грн/л на большинство видов бензина и дизеля. В результате стандартный А-95 в сети опустился ниже психологической отметки в 90 гривен - до 89,90 грн/л, NANO 95 подешевел до 92,90 грн/л. Дизель NANO теперь стоит 104,00 грн/л, а NANO Extro - 107,00 грн/л.
WOG снизил цены на дизель: Сеть WOG снизила стоимость обеих марок дизельного топлива на 1,00 грн/л - стандартное ДТ Евро-5 подешевело до 101,90 грн/л, а фирменное ДТ Mustang - до 104,90 грн/л.
В "Укрнафте" подешевел А-92: Государственная сеть "Укрнафта" снизила стоимость бензина А-92 на 1,00 грн/л - до 79,90 грн/л, опустив его ниже 80-гривневого рубежа.
OKKO, UPG и рынок автогаза взяли паузу: Операторы OKKO и UPG оставили ценники на все виды топлива на уровне предыдущего дня. Стоимость сжиженного газа также не изменилась ни в одной из мониторинговых сетей.
Детализация цен на АЗС 22 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 98,90 грн
- Бензин Pulls 95: 91,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 88,90 грн
- ДТ Pulls: 105,90 грн
- ДТ Евро: 102,90 грн
- Газ: 64,90 грн
WOG
- Бензин 100: 98,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн
- Бензин 95 Евро: 88,90 грн
- ДТ Mustang: 104,90 грн (-1 грн)
- ДТ Евро-5: 101,90 грн (-1 грн)
- Газ: 63,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 99,90 грн
- Бензин NANO 95: 92,90 грн (-1 грн)
- Бензин А-95: 89,90 грн (-1 грн)
- ДТ NANO Extro: 107,00 грн (-1 грн)
- ДТ NANO: 104,00 грн (-1 грн)
- Газ: 64,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 82,90 грн
- Бензин А-92: 79,90 грн (-1 грн)
- ДТ (Energy): 98,90 грн
- ДТ: 98,90 грн
- Газ: 61,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 95,90 грн
- Бензин UPG 95: 84,90 грн
- Бензин A-95: 82,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 100,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 98,44 грн
- Газ: 61,90 грн