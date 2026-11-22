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Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, из-за чего в пяти регионах страны ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В результате российского удара по объектам энергетики на Днепропетровщине повреждено оборудование, что нарушило стабильность работы сети. Поэтому в энергосистеме вынужденно применяют аварийные отключения электроэнергии сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Сумской. Ремонтные бригады готовы приступить к устранению последствий атаки, как только это позволит ситуация безопасности в регионе. Параллельно энергетики продолжают ликвидировать последствия предварительных обстрелов в Одесской области. Там значительные разрушения получили магистральные электросети. Ремонтные подразделения работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее возобновить передачу электроэнергии в Одессу и близлежащие районы. В компании отмечают, что обновление требует сложных технических решений и значительного объема работ.