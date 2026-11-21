Цены на АЗС 21 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
В субботу, 21 ноября, украинские сети АЗС продолжили массово снижать стоимость топлива. Ценники на бензины и дизель переписали в сторону уменьшения все пять ведущих операторов - включая сеть SOCAR, длительно удерживавшую стабильность, тогда как сжиженный газ на отдельных заправках прибавил в цене.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
SOCAR присоединился к удешевлению: Бензин NANO 100 подешевел на 2,10 грн/л (до 102,00 грн/л), NANO 95 и А-95 – на 1,00 грн/л (до 93,90 грн/л и 90,90 грн/л соответственно). Также на 1,00 грн/л снизились цены на дизель NANO (до 105,00 грн/л) и NANO Extro (до 108,00 грн/л). В то же время газ в сети подорожал на 1,00 грн/л - до 64,90 грн/л.
"Укрнафта" опустили цены: Государственная сеть "Укрнафта" сбросила по 2,00 грн/л на все марки бензина – А-95 и 95 Energy подешевели до 82,90 грн/л, а А-92 - до 80,90 грн/л. Кроме того, обычное ДТ потеряло 1,00 грн/л (до 98,90 грн/л), а ДТ Energy - сразу 3,00 грн/л (до 101,90 грн/л).
Новые цены на UPG: Сеть снизила цены на бензины на 1,00 грн/л (А-95 - до 82,90 грн/л, UPG 95 - до 84,90 грн/л, UPG 100 - до 95,90 грн/л), а обычный дизель EURO DIESEL стал дешевле на 12 копеек (до 98,56 грн/л).
OKKO и WOG выровняли ценники: Сеть OKKO снизила стоимость обеих марок дизельного топлива на 1,00 грн/л (ДТ Евро - до 102,90 грн/л, ДТ Pulls - до 105,90 грн/л), а WOG сбросил по 1,00 грн/л на всю линейку бензинов (А-95 Євро - до 88,90 грн/л, 95 Mustang - до 91,90 грн/л, Бензин 100 - до 98,90 грн/л). Таким образом, цены на бензины и дизель в обеих сетях снова стали идентичными.
Детализация цен на АЗС 21 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 98,90 грн
- Бензин Pulls 95: 91,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 88,90 грн
- ДТ Pulls: 105,90 грн (-1 грн)
- ДТ Евро: 102,90 грн (-1 грн)
- Газ: 64,90 грн
WOG
- Бензин 100: 98,90 грн (-1 грн)
- Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн (-1 грн)
- Бензин 95 Евро: 88,90 грн (-1 грн)
- ДТ Mustang: 105,90 грн
- ДТ Евро-5: 102,90 грн
- Газ: 63,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 102,00 грн (-2,1 грн)
- Бензин NANO 95: 93,90 грн (-1 грн)
- Бензин А-95: 90,90 грн (-1 грн)
- ДТ NANO Extro: 108,00 грн (-1 грн)
- ДТ NANO: 105,00 грн (-1 грн)
- Газ: 64,90 грн (+1 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн (-2 грн)
- Бензин А-95: 82,90 грн (-2 грн)
- Бензин А-92: 80,90 грн (-2 грн)
- ДТ (Energy): 101,90 грн (-3 грн)
- ДТ: 98,90 грн (-1 грн)
- Газ: 61,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 95,90 грн (-1 грн)
- Бензин UPG 95: 84,90 грн (-1 грн)
- Бензин A-95: 82,90 грн (-1 грн)
- ДТ upgDIESEL: 100,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 98,56 грн (-12 коп.)
- Газ: 61,90 грн