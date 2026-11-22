Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла призвал депортировать из страны до 2,6 млн человек, в том числе граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По его убеждению, выдворять нужно не только иностранцев, совершивших преступления, и соискателей убежища, которым отказали в его предоставлении, но и граждан Сирии, Афганистана и Украины, легально проживающих в Германии.

Их предлагают возвращать на родину после того, как исчезнут основания для предоставления им защиты.

Как пишет Bild, такая позиция Хрупаллы вызвала разногласия внутри его партии. В частности, она противоречит взглядам однопартийца Максимилиана Кра, который ранее призвал не возлагать чрезмерных надежд на масштабы депортаций. По его мнению, даже возвращение 200 тысяч человек стало бы крупнейшей операцией такого рода в послевоенной истории Европы.

В то же время эксперт по миграционной политике, профессор Констанцского университета Даниэль Тим считает заявления сопредседателя АдГ вводящими в заблуждение.

"Хрупалла создает впечатление, что миллионы украинцев, сирийцев и афганцев можно быстро и массово депортировать. Это не так. Статус защиты каждого отдельного человека должен рассматриваться в индивидуальном порядке", - приводит его слова Bild.

По словам Хрупаллы, после завершения войны в Украине или улучшения ситуации с безопасностью в Сирии и Афганистане до такой степени, что основания для предоставления защиты исчезнут, граждане этих стран должны будут вернуться на родину.

"Речь идет о 2,6 миллиона человек", - заявил политик.

Отметим, по последним данным Евростата, с начала полномасштабного вторжения России временную защиту в Германии получили более 1,4 млн украинцев. До российского нападения на Украину в стране постоянно проживало около 150 тысяч граждан Украины, не имевших немецкого гражданства.