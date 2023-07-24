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Количество пострадавших из-за обстрела Одесской области возросло до семи

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Понедельник 24 июля 2023 12:52
Количество пострадавших из-за обстрела Одесской области возросло до семи Фото: количество пострадавших из-за обстрела Одесской области возросло до семи (t.me/UA_National_Police)
Автор: Елизавета Драбкина

Количество пострадавших из-за ночной российской атаки "Шахедами" по Одесской области возросло до семи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"В результате ночной атаки дронами по портовой инфраструктуре Одесской области пострадали семь человек. Двоим пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, в больницу госпитализированы пять человек", - написал он.

Кипер сообщил, что один из пострадавших в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Его состояние удалось стабилизировать. Теперь врачи готовятся перевести его в высокоспециализированное медицинское учреждение.

Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести.

Другие три человека - с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются.

Обстрел Одессы и области

После выхода из "зернового соглашения" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. Сегодня ночью россияне ударили "Шахедами" по Дунайским портам в Одесской области.

В результате атаки есть повреждение инфраструктуры. В порту "Рени" были разрушены три склада с зерном.

Ранее сообщалось, что из-за обстрелов пострадали шесть человек.

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