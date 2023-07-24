Субботние взрывы в Крыму: на военном складе хранились 3 тонны артснарядов, - СМИ
В результате атаки по Крыму 22 июля загорелся военный склад, где хранилось 3 тонны артиллериских снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Источники издания сообщают, что на горевшем складе в Красногвардейском районе хранились 3 тонны артиллерийских боеприпасов.
Склад загорелся после атаки дрона.
Субботние взрывы в Крыму
22 июля в Красногвардейском районе Крыма в течение длительного времени раздавались взрывы. Через некоторое время так называемый "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов признал атаку дронов и объявил эвакуацию населения в радиусе 5 км от места ЧП.
Defence Express отмечал, что эффективность атаки состоит в том, что нефтебаза, по которой был нанесен удар, расположена близко к железной дороге.
Также под удар попал и расформированный в середине 90-х годов аэродром, который враг использовал в качестве полевого лагеря.
Добавим, что в ВСУ подтвердили удары по нефтебазе и военному складу россиян в Крыму.
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