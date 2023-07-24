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ВСУ за неделю освободили более 16 кв. км территории, - Минобороны

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Украина, Понедельник 24 июля 2023 08:42
ВСУ за неделю освободили более 16 кв. км территории, - Минобороны Фото: ВСУ за неделю уволили более 12 кв. км территории на юге (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 12 кв. км на юге и около 4 кв. км - на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя Министра обороны Украины Анна Маляр в Military Media Center.

Ситуация на юге

На южном фронте за время наступления украинские войска освободили более 192 кв. км территории. За прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны деокуппировали более 12 кв. км.

ВСУ продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.

Ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении за время наступления украинские войска уволили около 35 кв. км территории. За прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны деоккупировали около 4 кв. км.

Ключевые бои продолжаются в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба, сейчас враг сосредотачивает свои усилия на следующих направлениях:

  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Марьинском.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские военные сдерживают штурмы российских оккупантов в районе Сватового и Кременной, отражают попытки захватчиков контратаковать на Бахмутском направлении. Также ВСУ продолжают продвигаться на юге страны.

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