Пограничники под Бахмутом атаковали позиции РФ из минометов: часть оккупантов уничтожена

Украинские защитники на Бахмутском направлении обстреляли позиции россиян из минометов. В результате удачной атаки часть оккупантов была уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пограничная аэроразведка предоставила координаты вражеских блиндажей минометчикам, после чего ребята превратили их в братские могилы под Бахмутом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно 3 оккупантов убиты, а еще 5 были ранены.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, украинские военные с начала лета продолжают контрнаступление на нескольких направлениях.

В частности, их успешное продвижение происходит на Бахмутском направлении. Наши защитники наступают севернее и южнее города. Они уже смогли занять господствующие высоты возле Бахмута.

Таким образом, российские оккупанты оказались в ловушке, поскольку весь населенный пункт находится под огневым контролем ВСУ. Как отмечал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, для возвращения Бахмута уже созданы все условия.