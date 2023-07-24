В Крыму сообщают о взрывах на военном аэродроме

В оккупированном российскими войсками Крыму сегодня утром раздались взрывы. Сообщают о попадании в военные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал ЧП.Симферополь .

"Бомбят аэродром в Красногвардейском с.Веселое", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов.

"Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе", - написал он. По его данным, полуостров атаковали 11 беспилотников.

Аксенов также сообщил, что приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь. "Схемы объезда будут опубликованы", - написал он.

Также публикуются видео взрывов на складе боеприпасов.

Взрывы в Москве

Напомним, в ночь на 24 июля в Москве прозвучало несколько взрывов. Одним из них поврежден дом по адресу Комсомольский проспект, 17. Здание расположено рядом с Минобороны и ГУР РФ. От места падения дрона до здания Минобороны РФ - всего около 150 метров и несколько минут ходьбы.

Взрывы в Крыму

Напомним, 22 июля, в Красногвардейском районе Крыма прогремели мощные взрывы. Оккупационные власти сразу заявили о "налете беспилотников".

Позже сообщалось о "прилете" в нефтебазу и российский склад, расположенный на аэродроме в поселке Октябрьское. В ВСУ подтвердили удар по Крыму.