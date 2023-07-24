Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Кроме того, источники намекнули на то, что "все птички долетели до Москвы".

Атака дронов на Москву: коротко о главном

Напомним, что сегодня ночью Москву атаковали два беспилотника. Сообщается, что один БПЛА попал в бизнес-центр, где находится магазин "Леруа Мерлен", а другой упал недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ.

Минобороны РФ успело отчитаться, что якобы "перехватило два беспилотника". Там уже обвинили в атаке украинскую сторону.

Между тем, расследователь Bellingcat Христо Грозев обратил внимание, что рядом с местом падения обломков беспилотника находится Военный университет, а также несколько секретных объектов Главного разведывательного управления РФ, в частности "штаб кибератак ГРУ".

Второй дрон попал в бизнес-центр. В результате чего в здании выбиты оконные стекла на 17-м и 18-м этажах на площади 50 квадратов. В этом здании находится магазин "Леруа Мерлен".

В московской мэрии заявили, что движение вокруг мест падения беспилотников перекрыто.

Стоит добавить, что Москва и Подмосковье неоднократно с начала полномасштабной войны с РФ подвергались атаке дронов. Так, 4 июля под Москвой, в городе Кубинка, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть.

При этом еще раньше, в начале мая два БПЛА смогли долететь до Кремля.

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