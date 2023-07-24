Удар "Шахедами" по Одесской области: стало известно, какой порт атаковали россияне
Во время ночной атаки дронами Shahed по Одесской области российские войска нанесли удар по порту "Рени".
Об этом рассказал глава Ренийской общины Игорь Плехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Рени-Одесса. Наш общий дом".
По его словам, разрушены три склада с зерном.
Отмечается, что было зафиксировано около 15 "Шахедов". Жители Рени и окрестных сел слышали серию взрывов.
Взрывной волной также повреждены окна построек и сооружений в порту "Рени". Были локальные вспышки, которые спасатели оперативно ликвидировали.
Обстрел Одессы и области
Россия после выхода из "зернового соглашения" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Также враг применяет дроны-камикадзе и ракеты разных типов для ударов по Херсонской и Николаевской областях, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители.
Всю прошлую неделю российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одессы и области. При этом страдали не только порты, но и жилые дома.
В частности, во время вчерашней атаки на Одессу 22 человека пострадали, один погиб. Также был частично разрушен Спасо-Преображенский собор.
Сегодня ночью оккупанты нанесли удар с использованием ударных дронов типа "Shahed" по Дунайским портам. В результате атаки повреждение инфраструктуры.
Кроме того, в результате атаки пострадали шесть человек.
Дунайские порты Украины порты, находящиеся в четырех городах Одесской области - Рени, Измаил, Килия, Усть-Дунайск. Эти порты рассматриваются как альтернатива для экспорта украинского зерна из-за недавнего заявления РФ о прекращении "зернового соглашения".
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