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США объявят о новой военной помощи Украине в ближайшие дни, - Госдеп

Новина українською →
Понедельник 24 июля 2023 22:05
США объявят о новой военной помощи Украине в ближайшие дни, - Госдеп Фото: США объявят о новой военной помощи Украине в ближайшие дни (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки уже в ближайшие дни объявят о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэттью Миллера.

Он отказался как-либо комментировать контрнаступление Вооруженных сил Украины, поскольку эту задачу "нужно оставить украинским военным".

"С нашей точки зрения, Украина имеет все необходимое для проведения этого контрнаступления. Мы поставили ей огромное количество военной техники, как и наши союзники и партнеры в Европе и во всем мире. И мы будем продолжать это делать, так что вы можете ожидать новых объявлений о военной помощи в ближайшие дни", - подчеркнул Миллер.

По его словам, США вместе с другими странами НАТО продолжат "стоять вместе твердо", чтобы поддерживать украинское контрнаступление.

Помощь Украине от США

Напомним, США являются одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Вашингтон регулярно анонсирует пакеты военной помощи нашей стране, в которые, в частности, входят танки Abrams, БМП Bradley, ЗРК Patriot и не только.

В один из последних пакетов вошли кассетные боеприпасы, их уже получили и начали использовать наши военные.

При этом ранее в СМИ появилась информация, что США объявят о новом пакете военной помощи уже завтра, 25 июля. Туда войдут бронетранспортеры Stryker и не только. Общая стоимость всего вооружения в пакете - около 400 млн долларов.

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