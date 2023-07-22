Бывшему военкому Одессы сообщили о подозрении

Бывшему одесскому военкому Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

По данным бюро, во время досудебного расследования был собран огромный собственный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ.

Также будут исследованы материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое также выявило признаки незаконного обогащения у Борисова на более 188 млн гривен.

В то же время в бюро отметили, что местонахождение Борисова сейчас устанавливается.

Реакция Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский также отреагировал на сообщения о подозрении бывшему одесскому военкому.

"Сегодня правоохранители доложили мне о ситуации с бывшим одесским военкомом. Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы. Логично, что одним лишь увольнением эта история не должна была завершиться", - подчеркнул президент.

По его словам, Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора продолжат необходимые следственные и процессуальные действия, а все детали, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу.

"Да и вообще продолжается проверка территориальных центров комплектования, то есть военкоматов. И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушения - неизбежна", - подчеркнул президент.

Скандал с начальником одесского ТЦК

В начале мая правоохранительные органы возбудили уголовное дело против начальника Одесского областного территориального центра комплектования. Последний подозревается в продаже "белых билетов". После этого он был отстранен от исполнения служебных полномочий.

Журналисты, со своей стороны, выяснили, что:

жена "военкома" во время войны приобрела себе элитный автомобиль;

семья подозреваемого купила у Испании недвижимость и авто на миллионы долларов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об инициировании проверки военкоматов по всей Украине, а Сухопутные войска отметили, что будут способствовать проведению необходимых мер при расследовании незаконного обогащения "военкома".

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