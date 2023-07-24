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Что будет с курсом доллара и инфляцией в Украине: банкиры улучшили прогнозы

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Украина, Понедельник 24 июля 2023 10:29
Что будет с курсом доллара и инфляцией в Украине: банкиры улучшили прогнозы Фото: банкиры улучшили прогнозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Инфляционные и курсовые ожидания в Украине продолжают улучшаться. Банкиры обновили прогнозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

Курс доллара

По данным НБУ, банкиры в июле прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,54 грн/доллар. В апреле они ожидали курс 41,38 грн/доллар.

Кроме того, финансовые аналитики ожидают курс 39,54 грн/доллар (прогноз июнь), население Украины - 39,66 грн/доллар (данные за июнь), а руководители предприятий - 40,43 грн/доллар (май).

Что будет с курсом доллара и инфляцией в Украине: банкиры улучшили прогнозы

Напомним, динамика валютного рынка Украины в последние месяцы была существенно лучше, чем прогнозировали аналитики. Средний курс продажи наличного доллара в Украине упал за июнь на 0,9% до 37,24 гривен до минимума с мая прошло года. По сравнению с декабрем 2022 года курс упал на 7,3%.

Инфляция

Банкиры также улучшили ожидания роста потребительских цен в следующие 12 месяцев до 13,6% с 17,4% в апреле.

Финансовые аналитики ожидают инфляцию 13,5% (прогноз за июнь), население Украины - 14,0% (данные за июнь), а руководители предприятий - 15,7% (май).

Что будет с курсом доллара и инфляцией в Украине: банкиры улучшили прогнозы

По данным Госстата, годовая инфляция в Украине в июне замедлилась до 12,8% - минимума с начала войны. В июне цены выросли на 0,8%, а с начала года – на 4,6%. НБУ ожидает, что к концу года она буде меньше 15%, а в 2024 году меньше 10%.

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