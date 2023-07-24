Взрывы в Москве: повреждено здание рядом с Минобороны и ГРУ РФ

В Москве прозвучало несколько взрывов сегодня ночью, 24 июля. Сообщается, что одним из них поврежден дом по адресу Комсомольский проспект, 17. Здание расположено рядом с Минобороны и ГУР РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.

Стоит отметить, что от места падения дрона до здания Минобороны РФ – всего около 150 метров и несколько минут ходьбы.

Кроме того, болгарский журналист-расследователь Христо Грозев обратил внимание на то, что рядом со строениями в Москве, которые утром атаковали беспилотники, находятся объекты российской ГРУ.

Напротив поврежденного дома находится штаб-квартира отдела Главного разведывательного управления по кибернаступательным операциям, а также Военный университет им. князя Александра Невского.

"Если Украина ударит по этому строительному комплексу, символический ущерб Минобороны РФ/ГРУ будет очень значительным", - написал он в Twitter.

Сообщается, что в результате взрыва упавшего беспилотника на Комсомольском проспекте разрушена кровля в двухэтажном здании. В доме напротив выбиты стекла в магазине на первом этаже и в жилой части дома на четвертом этаже. Кроме того, остекление нарушено в соседнем доме.