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В Токмаке сообщают о четырех "прилетах", - мэр Мелитополя

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Токмак, Понедельник 24 июля 2023 18:16
В Токмаке сообщают о четырех "прилетах", - мэр Мелитополя Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Токмаке (Запорожская область) сегодня, 24 июля, прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Токмак - четыре пылких привета для россиян", - говорится в заявлении.

Федоров добавил, что "прожарка" врага на юге продолжается. Больше никакой информации мэр Мелитополя не сообщил.

Ситуация в Токмаке

Российские захватчики оккупировали город Токмак в самом начале полномасштабной войны в феврале 2022 года. Однако в оккупированной части Запорожской области хорошо развито движение Сил сопротивления. Поэтому, в частности, и в Токмаке взрывы раздаются довольно часто.

Во время таких инцидентов взрываются места базирования оккупантов, склады боеприпасов, места хранения техники.

В Токмаке сообщают о четырех &quot;прилетах&quot;, - мэр Мелитополя

Фото: Токмак (deepstatemap.live)

Так, 11 июля местные партизаны сообщили, что под Токмаком было около четырех взрывов. Также в оккупированном Токмаке раздались взрывы 21 июля.

Кроме того, Bellingcat сообщило, что россияне построили дамбу в окрестностях Токмака. Она расположена вдоль российской оборонительной линии, огибающей город.

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