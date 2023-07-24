В Токмаке сообщают о четырех "прилетах", - мэр Мелитополя

В оккупированном Токмаке (Запорожская область) сегодня, 24 июля, прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова .

"Токмак - четыре пылких привета для россиян", - говорится в заявлении.

Федоров добавил, что "прожарка" врага на юге продолжается. Больше никакой информации мэр Мелитополя не сообщил.

Ситуация в Токмаке

Российские захватчики оккупировали город Токмак в самом начале полномасштабной войны в феврале 2022 года. Однако в оккупированной части Запорожской области хорошо развито движение Сил сопротивления. Поэтому, в частности, и в Токмаке взрывы раздаются довольно часто.

Во время таких инцидентов взрываются места базирования оккупантов, склады боеприпасов, места хранения техники.

Фото: Токмак (deepstatemap.live)

Так, 11 июля местные партизаны сообщили, что под Токмаком было около четырех взрывов. Также в оккупированном Токмаке раздались взрывы 21 июля.

Кроме того, Bellingcat сообщило, что россияне построили дамбу в окрестностях Токмака. Она расположена вдоль российской оборонительной линии, огибающей город.