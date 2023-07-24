Неизвестные дроны атаковали Москву и объекты в Крыму: что происходит

Ночью 24 июля Москву атаковали неизвестные дроны. А утром во временно оккупированном российскими войсками Крыму раздались взрывы. Сообщают о попадании в военные объекты.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.

Взрывы в Москве

Об атаке сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, город атаковали два беспилотника. Один попал в бизнес-центр, другой упал недалеко от здания Минобороны РФ.

"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram.

При этом Минобороны РФ традиционно обвиняет в атаке Украину. В ведомстве утверждают, что якобы перехватили два украинских беспилотника.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА потерпели крах", - заявили в Минобороны РФ.

По данным росСМИ, обломки первого беспилотника обнаружили у дома по адресу Комсомольский проспект, 17. Здание расположено рядом с Минобороны и ГУР РФ.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев указывает, что рядом с местом падения обломков беспилотника находится Военный университет, а также несколько секретных объектов Главного разведывательного управления РФ, в частности, "штаб кибератак ГРУ".

Второй дрон попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева. В результате в доме выбиты оконные стекла на 17-м и 18-м этажах на площади 50 квадратных метров. В этом здании находится магазин "Леруа Мерлен".

В места происшествия приехали экстренные службы. В мэрии заявили, что движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева перекрыто.

Позже в экстренных службах России сообщили о еще одном БПЛА.

"Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал "атаку дронов" на Москву и отрицал причастность Украины к взрывам в российской столице.

"К сожалению, у нас нет средств, чтобы фиксировать на таком большом расстоянии. Наши радиотехнические войска видят цели внутри страны, за ее пределами на 100 и более километров. Происходящее в Москве это уже больше к разведке", - сказал он.

Как сообщили РБК-Украина источники в спецслужбах, "атака дронов" на Москву является спецоперацией ГУР. Кроме того, они намекнули на то, что "все птички долетели до Москвы".

Взрывы в Крыму

В оккупированном российскими войсками Крыму сегодня утром раздались взрывы.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов.

"Произошло попадание в состав боеприпасов в Джанкойском районе", - написал он. По его данным, остров атаковали 11 беспилотников.

Аксенов также сообщил, что приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь.

Также было принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел в радиусе пяти километров от места атаки в Джанкойском районе в пункты временного размещения.

Позже в Минобороны РФ заявили об атаке 17 беспилотников на оккупированный Крым

В российском оборонном ведомстве обвиняют Украину в атаке беспилотников. Там заявили, что якобы предотвратили "попытку Киева совершить террористический акт".

Россияне кичатся, что якобы "14 украинских БПЛА посажены силами РЭБ", а еще 3 "упали на территории Крыма".

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские войска в Крыму сбивают беспилотники системами радиоэлектронной борьбы.

"Не обязательно беспилотник сбивать зенитными ракетами или зенитными пушками. Можно просто его заставить упасть, сесть или перехватить средством радиоэлектронной борьбы. Россия имеет мощные станции, которые препятствуют и работе наших Сил обороны. Потому что беспилотники, которые применяем мы, и квадрокоптерные и другие, донимают оккупантов. Поэтому у них достаточно этих систем (РЭБ - ред.)", - рассказал он.