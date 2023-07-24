ВСУ ликвидировали еще 660 оккупантов: Генштаб обновил потери врага
Потери России в войне против Украины достигли 242 620 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 24 июля 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - 242620 (+660) человек ликвидировано;
- танков - 4162 (+11) ед;
- боевых бронированных машин - 8118 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 4675 (+17);
- РСЗО - 697 ед;
- средства ПВО - 452 (+1) ед;
- самолетов - 315 ед;
- вертолетов - 310 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3963 (+5);
- крылатые ракеты - 1307 (+9);
- корабли /катера - 18 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7182 (+10) ед;
- специальная техника - 698 (+2).
Ситуация на фронте
По данным Генерального штаба, сейчас враг сосредотачивает свои усилия на следующих направлениях:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Марьинском.
Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские военные сдерживают штурмы российских оккупантов в районе Сватового и Кременной, отражают попытки захватчиков контратаковать на Бахмутском направлении. Также ВСУ продолжают продвигаться на юге страны.
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