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ВСУ ликвидировали еще 660 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

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Понедельник 24 июля 2023 08:12
ВСУ ликвидировали еще 660 оккупантов: Генштаб обновил потери врага Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских окупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне против Украины достигли 242 620 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 24 июля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - 242620 (+660) человек ликвидировано;
  • танков - 4162 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 8118 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 4675 (+17);
  • РСЗО - 697 ед;
  • средства ПВО - 452 (+1) ед;
  • самолетов - 315 ед;
  • вертолетов - 310 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3963 (+5);
  • крылатые ракеты - 1307 (+9);
  • корабли /катера - 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7182 (+10) ед;
  • специальная техника - 698 (+2).

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба, сейчас враг сосредотачивает свои усилия на следующих направлениях:

  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Марьинском.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские военные сдерживают штурмы российских оккупантов в районе Сватового и Кременной, отражают попытки захватчиков контратаковать на Бахмутском направлении. Также ВСУ продолжают продвигаться на юге страны.

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