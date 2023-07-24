ВСУ ликвидировали еще 660 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне против Украины достигли 242 620 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 24 июля 2023 года ориентировочно составили: личного состава - 242620 (+660) человек ликвидировано;

танков - 4162 (+11) ед;

боевых бронированных машин - 8118 (+13) ед;

артиллерийских систем - 4675 (+17);

РСЗО - 697 ед;

средства ПВО - 452 (+1) ед;

самолетов - 315 ед;

вертолетов - 310 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3963 (+5);

крылатые ракеты - 1307 (+9);

корабли /катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 7182 (+10) ед;

специальная техника - 698 (+2). Ситуация на фронте По данным Генерального штаба, сейчас враг сосредотачивает свои усилия на следующих направлениях: Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском. Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские военные сдерживают штурмы российских оккупантов в районе Сватового и Кременной, отражают попытки захватчиков контратаковать на Бахмутском направлении. Также ВСУ продолжают продвигаться на юге страны.