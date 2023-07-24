Оккупанты после ударов ВСУ перебрасывают технику из Мелитополя в Крым, - партизаны

После очередной успешной работы ВСУ по оккупантам в Мелитополе, ВС РФ начали перебрасывать технику в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"На этот раз наши агенты зафиксировали перемещение от Мелитополя в сторону Крыма военных грузовиков, тягачей и ряда другой техники", - говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что это происходит после очередной успешной работы ВСУ по оккупантам на захваченной части Запорожской области.

Фото: Переброска техники (t.me/atesh_ru)

"Оккупанты продолжают обеспечивать свои войска на фронте, используя для этого Крым. Но недолго это сможет продолжаться", - добавили в "АТЕШ".

Ситуация в Мелитополе

Напомним, Мелитополь Запорожской области находится под российской оккупацией с первых недель полномасштабной войны. Россияне превратили город в свой "центр командования".

Однако в последнее время в Мелитополе участились взрывы, а среди оккупантов фиксируют тревожные настроения. Например, 11 и 12 июля в Мелитополе и соседних селах слышали взрывы.

Недавно Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщал, что российские войска стягивают на Запорожское направление технику. В оккупированном Мелитополе зафиксировали много вражеских бронированных машин "Тигр".