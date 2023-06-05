Обстрел пригорода Днепра и новый рейд в Белгородскую область: новости за выходные

Россияне обстреляли два дома в пригороде Днепра, а российские добровольцы снова совершили рейд в Белгородскую область.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Новости за 3 июня:

Новости за 4 июня:

Обстрел пригорода Днепра

Вечером 3 июня россияне ударили ракетой по Подгородненскому обществу в пригороде Днепра. Известно, что российский снаряд попал между двумя домами. В результате часть жителей оказалась под завалами, а большинство раненых были госпитализированы.

В результате этой атаки пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей. Кроме этого погибла двухлетняя девочка. Ее тело извлекли из-под завалов.

Министерство обороны России еще раз цинично соврало об обстреле украинского города. В частности, в ведомстве заявили, что при обстреле якобы был уничтожен цех с беспилотниками.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и заявил, что все ответственные россияне будут наказаны.

Рейд в Белгородской области

Днем 3 июня российские добровольцы вошли в пригород Шебекино Белгородской области.

После этого бойцы "Русского добровольческого корпуса" обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и предложили ему провести переговоры в обмен на двух российских пленных.

Однако вместо того, чтобы согласиться на встречу, Гладков записал видеообращение, в котором заявил, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" якобы убили российских пленных. При этом губернатор предложил добровольцам встретиться на его территории.

Состояние укрытий в Украине.

Правоохранители проверили более 4800 укрытий в Украине. Пятая часть из них оказалась непригодной для использования.

"Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию - 893. Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков", - заявил глава МВД Игорь Клименко.

Гуманитарные коридоры в Украине для РФ

Украина готова предоставить гуманитарные коридоры жителям Белгородской области Российской Федерации.

"Россия размещает в жилых кварталах свои силы, туда заходят РДК и воюют непосредственно с войсками РФ, а Россия своими дополнительными войсками атакует гражданское население России", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Подоляк сообщил, что в связи с ситуацией, сложившейся в Белгородской области РФ, Украина согласна предоставить местным жителям гуманитарные коридоры для выхода из зоны боевых действий.

Эрдоган объявил новое правительство Турции

Президент Турции, в частности, сменил министра обороны Хулуси Акара и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Они оба принимали непосредственное участие в "зерновом соглашении", благодаря которому Украина имеет возможность доставлять зерно в страны, которые в этом нуждаются.

Новым министром иностранных дел Турции по решению Эрдогана стал бывший глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан. Известно, что он занимал должность с 2015 года.

Отметим, что 4 ноября 2022 года Фидан был награжден от Украины орденом "За заслуги" III степени. Награду он получил за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за популяризацию Украинского государства в мире

Тем временем Яшар Гюллер стал новым министром обороны Турции. С 2018 года занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции.

Министерство обороны Украины не будет объявлять о начале контрнаступления

"Планы любят тишину. Объявление о начале не будет", - написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Тем временем хакеры в Крыму вместо привычных шоу и фильмов начали трансляцию видео Минобороны, и теперь крымчане тоже знают, что планы любят тишину.

В Германии произошел пожар в доме украинских беженцев

В Германии в одном из домов, где проживали украинские беженцы, произошел пожар. В результате несчастного случая пострадали.

"Друзья, сегодня меня известили о печальном известии, что в одном из домов, где проживают украинские искатели защиты в федеральной земле Тюрингия, возник пожар", - сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Турция и Швеция снова встретятся для переговоров по НАТО

Официальные лица Турции, Швеции и Финляндии встретятся 12 июня этого года, чтобы обсудить заявку Швеции на членство в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО.

Авария на железной дороге в Индии

Представитель индийской железной дороги сообщил причину аварии, в результате которой погибли более 250 человек.