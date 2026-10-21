ua en ru
Ср, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта

14:33 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Заморозка боевых действий по линии фронта - это реальный путь к завершению войны России против Украины.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Журналист поинтересовался у главы государства, согласится ли он на мирное соглашение, которое заморозит все по актуальной линии фронта.

"Где вы все еще сохраните 75% или больше территории вашей страны, независимо от того, как все началось. Приняли бы вы это на том уровне, где все находится сейчас?", - спросил журналист.

Зеленский ответил утвердительно и отметил, что мирное соглашение в таком формате может остановить российский террор.

"Да, прямо сейчас мы могли бы все заморозить. Я считаю, что это реальный путь к окончанию этой войны", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, после этого Украина будет добиваться гарантий безопасности от президента США Дональда Трампа и европейских союзников, чтобы обеспечить мир и безопасность.

"Мы называем это прекращением огня или прекращением убийств, как это назвал президент Трамп. Заморозить и остановить. И, конечно, это минимум, которого мы сегодня требуем от России", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина не проигрывает войну, однако есть другая очень серьезная проблема.

Также ранее РБК-Украина писало, что украинская, американская и европейская делегации в Осло 20 октября обсуждали пути завершения войны. Поднимался и вопрос гарантий безопасности для Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Мирные переговоры Война России против Украины
Новости
Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко