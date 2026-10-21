Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
Заморозка боевых действий по линии фронта - это реальный путь к завершению войны России против Украины.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Журналист поинтересовался у главы государства, согласится ли он на мирное соглашение, которое заморозит все по актуальной линии фронта.
"Где вы все еще сохраните 75% или больше территории вашей страны, независимо от того, как все началось. Приняли бы вы это на том уровне, где все находится сейчас?", - спросил журналист.
Зеленский ответил утвердительно и отметил, что мирное соглашение в таком формате может остановить российский террор.
"Да, прямо сейчас мы могли бы все заморозить. Я считаю, что это реальный путь к окончанию этой войны", - подчеркнул президент Украины.
По его словам, после этого Украина будет добиваться гарантий безопасности от президента США Дональда Трампа и европейских союзников, чтобы обеспечить мир и безопасность.
"Мы называем это прекращением огня или прекращением убийств, как это назвал президент Трамп. Заморозить и остановить. И, конечно, это минимум, которого мы сегодня требуем от России", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина не проигрывает войну, однако есть другая очень серьезная проблема.
Также ранее РБК-Украина писало, что украинская, американская и европейская делегации в Осло 20 октября обсуждали пути завершения войны. Поднимался и вопрос гарантий безопасности для Украины.