Нові правила на пересування військовозобов'язаних скасовано, а Джонсона знову намагаються відправити у відставку: новини за 6 липня

В Україні скасували нові правила на пересування військовозобов'язаних, Литва відправила Україні Bayraktar, прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона знову намагаються відправити у відставку. Докладніше про те, що сталося в середу, 6 липня – у матеріалі РБК-Україна.

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В Україні скасували нові правила на пересування військовозобов'язаних

Нові правила щодо наявності обов'язкового дозволу у військовозобов'язаних чоловіків на вільне пересування Україною були тимчасово скасовані, а документ - відправлений на допрацювання. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача ЗСУ розглянули питання щодо дозволу чоловікам вільно пересуватися за межі місця проживання. Поданий раніше документ, своєю чергою, викликав широкий суспільний резонанс.

Литва відправила Україні Bayraktar. Гроші на нього збирали всією країною

Литва відправила в Україну військовий безпілотник Bayraktar, який був придбаний за гроші литовців. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Міністр повідомив, що армія Литви подбала про всю логістику. "Перший безпілотник залишає Литву. Армія Литви подбала про всю логістику, а Міноборони - про контракти на закупівлю, організувало всі юридичні формальності відповідно до законодавчих вимог, щоб дрон зі зброєю міг дістатися до України", - йдеться в повідомленні.

Німеччина готова дати Україні гарантії безпеки, їх вже обговорюють в G7, - Шольц

Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Зараз їх деталі обговорюються в рамках G7. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

При цьому Шольц зазначив, що ці гарантії можуть бути аналогічні положенням 5 статті Північноатлантичного договору про колективну оборону НАТО, в сенсі автоматичної військової допомоги у разі нападу на країну та підкреслив, швидше вони повинні бути адаптовані до "конкретної ситуації".

У Британії заговорили про зміну правил вотуму недовіри через Джонсона

У Британії можуть змінити процедуру оголошення вотуму недовіри через невдоволення прем'єром Борисом Джонсоном в уряді. Сам Джонсон відмовився йти у відставку, назвавши дві головні умови, за яких такий крок з його боку можливий.

Раніше стало відомо, що 5 липня, у Великій Британії пішли у відставку міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід. Вони розкритикували прем'єра Бориса Джонсона у своїх заявах . 6 липня, ще шість британських міністрів подали у відставку через проблеми всередині уряду.

Прем'єр Ірландії відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін в ході робочого візиту в Україну відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВК Олексія Кулеби в Telegram.

"Міхол Мартін своїми очима побачив руйнування, викликані бомбардуваннями і цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення і окупації російськими військами", - написав він, додавши, що ірландський прем'єр висловив підтримку Україні в непростий час.

Крок до об'єднання? УПЦ МП може дозволити вірянам вільно молитися у церквах ПЦУ

В Софії Київській відбулася зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ. Це сталося майже через місяць після того, як Українська православна церква Московського патріархату оголосила про незалежність від РПЦ.

Уже найближчим часом священики обох конфесій мають "відмовлятися від мови ворожнечі по відношенню один до одного". Крім того, на зустрічі у Софії Київській було запропоновано відмовитися від "ганебної та антиканонічної практики перехрещувань". Наступним же кроком може бути відкрите проголошення того, що віряни можуть вільно відвідувати храми і брати участь у богослужіннях обох юрисдикцій. Подробиці – в матеріалі Styler.

Грозові зливи зі швалами витіснять спеку: де в Україні буде небезпечна погода

Погода в Україні в четвер, 7 липня, принесе відчутне зниження температури повітря в деяких регіонах, разом з тим інші області все ще "розпікатиме" сонце. Втім, найближчим часом очікується спад спеки вже на всій території країни.

Яка погода очікує українців на Івана Купала - читайте в матеріалі Styler.