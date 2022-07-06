У Британії заговорили про зміну правил вотуму недовіри через Джонсона

У Британії можуть змінити процедуру оголошення вотуму недовіри через невдоволення прем'єром Борисом Джонсоном в уряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата-консерватора Роджера Гейла в коментарі Sky News .

"Я боюся, однак, що, враховуючи характер цієї (Джонсона - ред.) людини, швидше за все, комітету 1922 року (орган, який може ініціювати відставку прем'єра - ред.) доведеться змінити правила, і нам доведеться оголосити вотум недовіри", - заявив Гейл.

При цьому він підкреслив, що зараз більшість консерваторів виступають за те, щоб Джонсон покинув свій пост, хоча все ще залишаються люди, які його підтримують.

Гейл додав, що для Джонсона буде краще, якщо він сам прийме рішення піти у відставку.

У червні британський парламент провалив голосування за вотум недовіри Джонсону. Нинішні правила передбачають, що після провалу голосування прем'єр отримує імунітет на півроку. Консерватори ж хочуть змінити це правило, щоб запустити процедуру оголошення вотуму недовіри знову, не чекаючи, поки завершиться дія імунітету.

Варто зауважити, що ймовірність можливої відставки Джонсона виникла на тлі масового звільнення британських міністрів. В останні дні майже 40 чиновників вирішили припинити свою роботу в уряді. Причиною такого невдоволення стали неправдиві заяви канцелярії Джонсона з приводу колишнього заступника "парламентського батога" Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях двох колег.

На Даунінг стріт стверджували, що прем'єр не знав про інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше Джонсон визнав, що це була неправдива інформація.

Сам Джонсон відмовився йти у відставку, назвавши дві головні умови, за яких такий крок з його боку можливий.