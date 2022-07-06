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В окупованому Скадовську пролунали вибухи, є жертви

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Скадовськ, Середа 06 липня 2022 20:21
В окупованому Скадовську пролунали вибухи, є жертви Фото: в окупованому Скадовську пролунали вибухи, є жертви (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок вибухів у Скадовську Херсонської області одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався по допомогу", - сказав голова Скадовської міської ради Олександр Яковлєв.

Він також повідомив, що вибухи пошкодили будинок - зруйновали дах, пошкодили стіну та вибили вікна.

Мешканці Скадовську повідомляють про три ракети, що летіли в північну сторону міста. Потім було чути декілька вибухів, а у повітрі були видні клубки диму від розірваних ракет. Після цього послідували два гучні вибухи й пішов дим зі сторони міста та за містом.

Нагадаємо, окупанти вранці обстріляли Херсонську область з "Градів". Одна людина загинула, ще одна отримала травми.

Окрім того, у Херсоні були знищені склади російських військових.

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