Росіяни обстріляли Дніпропетровську область касетними снарядами: є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука .

"Вже надвечір окупанти влучили в Покровську громаду в Синельниківському районі. Били касетними боєприпасами по цивільному об'єкту, де розташована будівельна та сільськогосподарська техніка. За попередніми даними, є троє поранених цивільних, один з яких - працівник підприємства. Але інформація про кількість постраждалих ще уточнюється", - розповів Лукашук.

При цьому він додав, що постраждалим вже надають медичну допомогу. Один поранений перебуває у важкому стані.

За словами Лукашука, на місці обстрілів спалахнула пожежа. Рятувальники намагаються ліквідувати полум'я.