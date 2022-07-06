Росіяни обстріляли Дніпропетровську область касетними снарядами: є поранені
У середу, 6 липня, ввечері окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області за допомогою касетних снарядів. В результаті атаки троє мирних жителів отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука.
"Вже надвечір окупанти влучили в Покровську громаду в Синельниківському районі. Били касетними боєприпасами по цивільному об'єкту, де розташована будівельна та сільськогосподарська техніка. За попередніми даними, є троє поранених цивільних, один з яких - працівник підприємства. Але інформація про кількість постраждалих ще уточнюється", - розповів Лукашук.
При цьому він додав, що постраждалим вже надають медичну допомогу. Один поранений перебуває у важкому стані.
За словами Лукашука, на місці обстрілів спалахнула пожежа. Рятувальники намагаються ліквідувати полум'я.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті обстрілу з боку окупантів за минулу добу в Миколаївській області поранення отримали 8 місцевих жителів.
Також ми писали, що у Харкові під удар потрапили два райони, які раніше не обстрілювалися. Окупанти обстріляли Новобаварський та Слов'янський райони Харкова.
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