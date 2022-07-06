Литва відправила Україні Bayraktar. Гроші на нього збирали всією країною

Литва відправила в Україну військовий безпілотник Bayraktar, який був придбаний за гроші литовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

Міністр повідомив, що армія Литви подбала про всю логістику.

"Перший безпілотник залишає Литву. Армія Литви подбала про всю логістику, а Міноборони - про контракти на закупівлю, організувало всі юридичні формальності відповідно до законодавчих вимог, щоб дрон зі зброєю міг дістатися до України", - йдеться в повідомленні.

Жителі Литви проводжали безпілотник.

Про постачання безпілотника в Україну повідомив у Twitter український посол у Литві Петро Бешта.

"Навіть у такий важливий день-День Литовської державності - наш братній Литовський народ твердо стоїть у своїй солідарності з Україною. Литва рішуче виступила на захист українського повітряного простору, а Литовський Bayraktar Ванагас попрямував на допомогу українським захисникам у досягненні перемоги", - написав він.

Нагадаємо, в травні Литва оголосила збір коштів на купівлю безпілотника для України. Литовці зібрали 5 млн євро за 3,5 дні.

Тоді Туреччина вирішили передати Україні бойовий дрон безплатно.

Як повідомлялося раніше, українці за три дні зібрали 600 мільйонів гривень для фонду Сергія Притули, щоб придбати безпілотники для ЗСУ.

При цьому компанія Baykar вирішила надати три безпілотники безкоштовно.