В окупованому Херсоні прогримів вибух
Фото: в окупованому Херсоні прогриміли вибухи (t.me/suspilnekherson)
У середу, 6 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Він прогримів в районі залізничного вокзалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Над містом видно стовп диму.
"В Херсоні видно дим. Очевидці кажуть в районі ж/д вокзалу. До цього в місті пролунав вибух", - йдеться в повідомленні.
Оновлений. Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що в результаті вибуху був знищений склад боєприпасів військ РФ.
"У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищені склади рашистів", - написав він у Facebook.
Раніше повідомлялося, що російські війська вранці обстріляли Херсонську область з "Градів".
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