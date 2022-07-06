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В окупованому Херсоні прогримів вибух

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Херсон, Середа 06 липня 2022 15:06
В окупованому Херсоні прогримів вибух Фото: в окупованому Херсоні прогриміли вибухи (t.me/suspilnekherson)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 6 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Він прогримів в районі залізничного вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Над містом видно стовп диму.

"В Херсоні видно дим. Очевидці кажуть в районі ж/д вокзалу. До цього в місті пролунав вибух", - йдеться в повідомленні.

Оновлений. Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що в результаті вибуху був знищений склад боєприпасів військ РФ.

"У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищені склади рашистів", - написав він у Facebook.

Раніше повідомлялося, що російські війська вранці обстріляли Херсонську область з "Градів".

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