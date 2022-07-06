У Британії ще шість міністрів пішли у відставку

У середу, 6 липня, ще шість британських міністрів подали у відставку через проблеми всередині уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent .

Видання зазначає, що за сьогоднішній день, 6 липня, у відставку подали:

міністр ЗМІ, інформації та цифрової інфраструктури Джулія Лопес;

міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох;

міністр у департаменті освіти Алекс Бургарт;

міністр промисловості Лі Роулі;

міністр у департаменті житлового будівництва Ніл О'брайан;

міністр праці та пенсій Мімз Девіс.

Вони опублікували загальний лист, в якому сказано, що "уряд не може функціонувати, враховуючи проблеми, які стали відомі, і те, як вони були вирішені".

При цьому Девіс зазначила, що "торі (консерваторам, правлячій партії Британії) потрібно почати все з чистого аркуша".

Independent підкреслює, що загальне число міністрів, які пішли у відставку, досягло 12.