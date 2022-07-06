У Британії ще шість міністрів пішли у відставку
У середу, 6 липня, ще шість британських міністрів подали у відставку через проблеми всередині уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.
Видання зазначає, що за сьогоднішній день, 6 липня, у відставку подали:
- міністр ЗМІ, інформації та цифрової інфраструктури Джулія Лопес;
- міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох;
- міністр у департаменті освіти Алекс Бургарт;
- міністр промисловості Лі Роулі;
- міністр у департаменті житлового будівництва Ніл О'брайан;
- міністр праці та пенсій Мімз Девіс.
Вони опублікували загальний лист, в якому сказано, що "уряд не може функціонувати, враховуючи проблеми, які стали відомі, і те, як вони були вирішені".
При цьому Девіс зазначила, що "торі (консерваторам, правлячій партії Британії) потрібно почати все з чистого аркуша".
Independent підкреслює, що загальне число міністрів, які пішли у відставку, досягло 12.
Нагадаємо, вчора, 5 липня, стало відомо, що у Великобританії пішли у відставку міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід, розкритикувавши у своїх заявах прем'єра Бориса Джонсона.
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