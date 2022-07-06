Прем'єр Ірландії відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін в ході робочого візиту в Україну відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВК Олексія Кулеби в Telegram .

"Міхол Мартін своїми очима побачив руйнування, викликані бомбардуваннями і цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення і окупації російськими військами", - написав він, додавши, що ірландський прем'єр висловив підтримку Україні в непростий час.

Кулеба додав, що зараз в Ірландії перебувають близько 40 тисяч українських біженців.

Фото: прем'єр Ірландії Міхол Мартін відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь (t.me/OleksiyKuleba)