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Прем'єр Ірландії відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь

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Київська область, Середа 06 липня 2022 13:10
Прем'єр Ірландії відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь Фото: прем'єр Ірландії Міхол Мартін відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін в ході робочого візиту в Україну відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВК Олексія Кулеби в Telegram.

"Міхол Мартін своїми очима побачив руйнування, викликані бомбардуваннями і цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення і окупації російськими військами", - написав він, додавши, що ірландський прем'єр висловив підтримку Україні в непростий час.

Кулеба додав, що зараз в Ірландії перебувають близько 40 тисяч українських біженців.

Фото: прем'єр Ірландії Міхол Мартін відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь (t.me/OleksiyKuleba)

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін прибув до Києва.

Раніше президент Володимир Зеленський запросив ірландського прем'єра відвідати Україну.

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