Прем'єр Ірландії відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь
Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін в ході робочого візиту в Україну відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВК Олексія Кулеби в Telegram.
"Міхол Мартін своїми очима побачив руйнування, викликані бомбардуваннями і цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення і окупації російськими військами", - написав він, додавши, що ірландський прем'єр висловив підтримку Україні в непростий час.
Кулеба додав, що зараз в Ірландії перебувають близько 40 тисяч українських біженців.
Фото: прем'єр Ірландії Міхол Мартін відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь (t.me/OleksiyKuleba)
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін прибув до Києва.
Раніше президент Володимир Зеленський запросив ірландського прем'єра відвідати Україну.