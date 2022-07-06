Запрацювала західна артилерія. Зеленський розповів про просування ЗСУ
Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні - у Херсонській, Запорізькій областях.
Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
"Нарешті відчувається, що потужно запрацювала західна артилерія. Її точність така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які дуже важливі для логістики окупантів. Це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем будуть тільки зростати, як і ускладненість їх постачання", - сказав Зеленський.
Глава держави додав, ми не віддамо нашу землю - уся суверенна територія України буде українською.
Раніше президент наголошував, Україні у першу чергу потрібні системи протиповіряної оборони для захисту неба.
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