Запрацювала західна артилерія. Зеленський розповів про просування ЗСУ

"Нарешті відчувається, що потужно запрацювала західна артилерія. Її точність така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які дуже важливі для логістики окупантів. Це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем будуть тільки зростати, як і ускладненість їх постачання", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, ми не віддамо нашу землю - уся суверенна територія України буде українською.